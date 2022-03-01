疫情衝擊 國道服務區110年營業額減少16.91%

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（中央社記者余曉涵台北1日電）COVID-19疫情影響，根據高公局統計，民國110年15個國道服務區總營業額減少16.91%，僅有中壢服務區呈現正成長，清水服務區年度營收則是居冠。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，讓國道服務區營收也大幅下降，交通部高速公路局今天發出新聞稿表示，根據統計，去年15個服務區總營業額僅新台幣34.43億元，相較109年41.44億元，減少約7億元、衰退16.91%。

高公局指出，以營收來看，年度第1名是清水服務區，除位居國道重要位置及服務大廳寬廣的優勢外，服務區持續提供創新服務亦是連年創造佳績的原因，包括日式風味餐飲及伴手禮產品，以及110年投資鉅額打造5G AR與鯊共舞的創新體驗，頗受用路人喜愛。

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高公局表示，中壢服務區則是110年營業額唯一維持正成長，成長幅度約1.26%，主因是109年整修約5個月影響營業額，但重新裝修後，擴大服務大廳使用空間，打造舒適的用餐環境及增加伴手禮區，且主要的通勤商務客群，在疫情紓解時也持續回流，穩定營收。

雖然整體營收減少，但客單價卻有成長，高公局表示，各區平均客單價由135元成長到144元，較109年增加6.97%，分析除了民眾減少群聚，改由一人下車購買外，疫情期間推出團購方式，也衝高客單價。（編輯：張雅淨）1110301