2月寒流農損近1.6億元 農委會勘查愛文芒果災情

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）農委會今天公布2月寒流及連續降雨造成的農業損失累計新台幣1億5997萬元，受損作物中，草莓、高接梨穗會辦理現金救助，近日將勘查愛文芒果屏東產地，確認是否辦理現金救助。

農委會發布新聞稿指出，各縣市受損情形，迄今以屏東縣損失5651萬元、占35%最多，其次分別為苗栗縣損失3366萬元、占21%，台中市損失2799萬元、占17%，桃園市損失1884萬元、占12%，以及新竹縣損失1059萬元、占7%。

農產損失累計1億5724萬元，農作物被害面積1768公頃，損害程度26%，換算無收穫面積462公頃，受損作物主要為改良種芒果（愛文芒果為主），被害面積389公頃，損害程度33%，換算無收穫面積128公頃，損失金額4032.7萬元。

農委會農糧署副署長姚志旺接受中央社記者電話訪問時表示，愛文芒果6成產自台南，比屏東晚一個月開花，所以沒受影響；產量占4成的屏東愛文芒果在2月寒流期間正值開花而受損，可能無法結果，近日將前往勘查，由於種植面積不小，可能進行到下週，藉此確認受損實況是否達到辦理現金救助門檻。

其次為草莓損失3511.6萬元，第3名是高接梨穗損失金額3103.9萬元，以上兩項作物已完成產地勘查，確定達到門檻，會辦理現金救助。

另外，韭菜損失1902.3萬元，主要是北部桃園產地受損，不過1個月即可復耕。蓮霧損失740.5萬元，產季從春節前後到5月，禮盒高價期已過。

漁產損失方面累計273萬元，主要是海鱺受損。（編輯：張雅淨）1110301