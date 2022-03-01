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中一中王牌投手拚出57級分 把錯誤觀念做筆記

2022/3/1 20:56（3/1 21:21 更新）
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台中一中棒球隊的王牌投手翁子祁自小熱愛棒球，曾投出130公里的球速，他在這次學測拿下57級分好成績。中央社記者趙麗妍攝 111年3月1日
台中一中棒球隊的王牌投手翁子祁自小熱愛棒球，曾投出130公里的球速，他在這次學測拿下57級分好成績。中央社記者趙麗妍攝 111年3月1日
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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中一中翁子祁自小熱愛棒球，曾投出130公里的球速，此次學測拿下57級分，他分享讀書方法，除將錯誤的觀念做筆記。台中女中林禎瑭從未補習，確實複習訂正，考出滿級分成績。

學測成績今天放榜，今年共有國文、英文、數A、數B、自然、社會等六科，計分方式多元，台中一中有4人滿級分，各種組合共15人次滿級分。

台中一中棒球隊的王牌投手翁子祁，他接受中央社記者訪問表示，自己熱愛棒球，小時候參加社區棒球隊，打出興趣後，曾一度想升學體育班，後因家長分析運動員生涯短暫，只好把打球當興趣。

打棒球是翁子祁紓壓的管道，幫助提升專注力、體力。他說，在學測前100天，還參加黑豹旗比賽，曾飆出130公里的球速，比賽後，他專心衝刺學測，此次獲得57級分成績。翁子祁分享讀書辦法，將錯誤的觀念筆記下來，成為未來複習的重點。

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因熱愛運動，翁子祁的身上潛藏許多運動傷害，因此，他想挑戰醫科，成為骨科醫生助人，他對商管也有興趣，也會選填商管相關科系。

而台中女中有4人滿級分，各種組合12人次滿級分。其中，就讀人社班的林禎瑭，高一時參與社會科學領域相關活動，也對經濟學與應用非常有興趣。高中3年沒補習，靠著筆記複習，大量刷題，確實訂正，拚出4科滿級分好成績，她說，未來想讀經濟、商管科系。（編輯：黃世雅）1110301

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