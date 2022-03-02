農地違章工廠20日納管屆滿 環團籲政府勿寬限

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地球公民基金會山林國土組研究員賴沛蓮等人2日舉行記者會指出，農地違章工廠申請納管期限將在20日屆滿，政府應堅守3不承諾，「不放寬納管期限、不無限期就地合法、不放寬農產業群聚地區認定」，全面終結農地違章工廠。（地球公民基金會提供）中央社記者張雄風傳真 111年3月2日

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（中央社記者張雄風台北2日電）地球公民基金會表示，農地違章工廠申請納管期限將在20日屆滿，呼籲政府不放寬納管期限、不無限期就地合法、不放寬農產業群聚地區認定，並籲請地方加強稽查人力，因應斷水斷電案件數量。

地球公民基金會今天舉辦記者會指出，依「工廠管理輔導法」，農地違章工廠申請納管期限將於今年3月20日屆滿，目前全台4.5萬家2016年5月20日前既有農地違章工廠，有2.3萬家已進入納管程序，但尚有2萬多家未申請納管。

地球公民基金會山林國土組研究員蔡佳昇表示，地球公民自2018年以來就不斷收到各地違章工廠破壞周遭居民生活品質的陳情，收到1500件以上的農地違建回報，這上千個回報案件背後都是在地居民長期生活在廢水、空污、臭味與噪音下的無奈求救。

蔡佳昇指出，根據陳情，不乏有高雄、彰化工廠主大放厥詞，自傲地說與民代關係良好，不用擔心被拆除，或是在街坊放話「最好不要被我知道是誰（舉發），不然你就完蛋了」，形成居民根本不敢向政府檢舉的寒蟬效應。

地球公民基金會山林國土組研究員賴沛蓮指出，陳情中也有廠商經常將事業廢棄物污泥違法堆置在鄰近的農田上，飄散外溢的異味，令附近居民難以忍受；根據陳情人描述，那些黃色污泥散發的臭味是無法形容的惡臭，一聞到就會想吐。

值得一提的是，賴沛蓮提到，基金會也收到許多廠商詢問納管法規問題，由電子郵件提供的截圖，有「我們其實也一直在找立委、找議員去拖延 」、「我左邊的鄰居和我右邊的鄰居都斷電了，冒冷汗」、「沒想到玩這麼硬」等對話。

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另外，賴沛蓮說，也有廠商在納管後來信希望將其工廠的資訊撤下系統，代表廠商其實也在害怕違法資訊可被其他人搜尋到。

地球公民基金會最後強調，政府應堅守3不承諾，「不放寬納管期限、不無限期就地合法、不放寬農產業群聚地區認定」；經濟部應善用「資訊公開」利器，全面終結農地違章工廠；並呼籲地方政府應增加審查與稽查人力，以因應3月20日後斷水斷電案件數量。（編輯：張雅淨）1110302