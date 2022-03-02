莫拉克颱風受阻 南橫公路預計4月底全線通車

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民國98年的莫拉克颱風造成南橫公路邊坡坍方、橋梁流失，全線中斷，部分路段陸續恢復通車，公路總局證實目前最後一段路天池至向陽段預計4月底通車，完成全線通車。圖為大關山隧道路段。中央社記者盧太城台東攝 111年3月2日

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）民國98年的莫拉克颱風造成南橫公路柔腸寸斷，部分路段陸續恢復通車，公路總局證實目前最後一段路天池至向陽段預計4月底通車，完成全線通車。

98年8月8日莫拉克颱風襲擊台灣，南橫公路沿線下了3天的雨，造成邊坡坍方，橋梁流失，全線中斷，因工程困難加上「遇雨則坍」，通車時程一延再延，至今尚未全線通車。

圖為103年南橫公路大關山隧道前15公頃大坍方初步完成搶修。（中央社檔案照片）

108年莫拉克風災10週年前夕，當時的交通部長林佳龍親自到台東視察南橫公東段，宣示「政府及公路單位一定會用盡全力來搶通，讓山區的民眾有一條安全回家的路」。

當時預計將分2階段辦理南橫公路開放通車，第1階段於108年12月底有條件通車至梅山和天池。第2階段預定110年12月底天池至向陽通車，有條件全線通車。

天池至梅山段於109年1月有條件開放通車；原定去年底向陽至天池通車後全線通車，因去年8月間明霸克露橋遭沖毀，且東段的向陽至埡口路段也尚有工程未完工，因此通車時程再延。

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日前公路總局第三區養護工程處副處長許通盛接受中央社記者訪問表示，預計今年4月底南橫公路全線通車。他說，南橫公路西段的梅山口到天池已經有條件管制通行，天池到向陽還有工程，現在配合明霸克露便橋完成，預計今年汛期5月1日前、4月底，南橫復通梅山口到向陽便道，屆時全線通車。

關山工務段長陳克劼今天告訴中央社記者，預計4月底全線通車的計畫至今未變，梅山至向陽的44公里路段通車初期是屬於「便道」不是省道，因此會比照梅山至天池會有管制措施，屆時會公布管制作為。（編輯：黃世雅）1110302

莫拉克颱風造成南橫公路大關山隧道前的埡口大崩壁，圖為108年修復工程持續進行。（中央社檔案照片）