留烏4台生預計3日返台 教部擬採香港模式助就學

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教育部長潘文忠（圖）2日受訪時表示，2月24日已有3名烏克蘭留學台生返台，正在居家檢疫，還有4名台生預計3日抵台，至於其他學生都在安全處，駐外單位也都有保持聯繫。中央社記者許秩維攝 111年3月2日

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（中央社記者許秩維台北2日電）教育部長潘文忠今天表示，有4名留學烏克蘭的台生預計3日返抵台灣；針對返國台生，教育部除了協助檢疫等安排，也打算比照香港台生模式，協助在台就學。

俄烏戰事持續，根據教育部3月1日資料，共有12名台灣學生在烏克蘭留學，2月24日已有3人返台，還有6名學生搭乘第1批撤僑巴士於2月26日抵達波蘭。

教育部今天舉行部務會報，教育部長潘文忠會前接受媒體訪問時表示，2月24日已有3名烏克蘭留學的台生返台，正在居家檢疫，還有4名台生預計明天返抵台灣，至於其他學生都在安全的地方，駐外單位也都有保持聯繫。

潘文忠提到，對於有意願返國的台生，教育部將全力協助後續檢疫、住宿等安排；如果台生想留在台灣就讀學位，將比照過去因香港反送中事件返台的台生模式，透過申請程序和學校審核進行安排，如果只想短期修讀學分，教育部也會與各大學協調，依學生需求提供協助。（編輯：陳政偉）1110302