屏縣停電11件電梯受困 核三廠跳機無安全疑慮

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（中央社屏東縣3日電）全台大範圍多點停電，屏東縣全縣也停電，屏東縣消防局受理11件電梯受困；位於恆春的核三廠因為外電線路問題，2部機組跳機，無輻射外釋，沒有安全疑慮。

核三廠經理吳文哲告訴中央社記者，今天上午9時16分，因為外電線路的問題，核三廠2部機跳機，機組安全系統正常動作，維持在安全停機狀態，無輻射外釋，沒有安全疑慮。

屏東縣消防局發布訊息表示，受理11件電梯受困案件，協助15人脫困，無人員受傷。

屏東台電也發布訊息表示，屏東全縣停電，陸續復電中，直到上午10時30分仍有19萬3015戶停電；目前仍停電範圍包含九如鄉、內埔鄉、竹田鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、南州鄉、屏東市、高樹鄉、新埤鄉、萬丹鄉、新園鄉、萬巒鄉、潮州鎮、麟洛鄉、鹽埔鄉、長治鄉。

停電也導致路口交通號誌無法運作，屏東警方目前也加派警力，協助重要路口指揮。（編輯：陳仁華）1110303