鳳梨釋迦創新吃法短片徵件 獎金最高5萬元

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農委會農糧署東區分署3日表示，已輔導台東縣農會舉辦「鳳梨釋迦 101種創新吃法」影片徵件活動，報名時間至3月15日截止，總獎金達新台幣12萬元，歡迎民眾拍下DIY創新吃法短片。（農糧署提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年3月3日

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）暫停輸銷中國的鳳梨釋迦產季還有2個月，農糧署今天表示，3月中旬前拍下DIY創新吃法短片，參加「鳳梨釋迦 101種創新吃法」影片徵件活動，就有機會獲得獎金1萬到5萬元不等。

農委會農糧署東區分署今天發布新聞指出，已輔導台東縣農會舉辦上述比賽活動，報名時間至3月15日截止，第1名可獲頒獎金新台幣5萬元、第2名3萬元、第3名2萬元、優選獎2名每名獎金1萬元，總獎金達12萬元。

活動辦法公布在「台東鳳梨釋迦-影片徵選」網頁https://atemoya.com.tw/contest，供民眾詳閱了解。

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另外，農糧署東區分署同步輔導產地農會推出「妳（你）釋唯一」產地直送平台及促銷抽獎活動，獎品包含鳳梨釋迦禮盒、女款精品包、男款皮夾禮盒等。

農糧署東區分署說明，消費者只要在3月15日前，在平台指定的六大銷售管道，包含台東縣農會、台東地區農會、太麻里地區農會、鹿野地區農會、東河鄉農會及自然屋物產網電商平台，以網路、電話或前往農會超市現場訂購鳳梨釋迦，並留下訂購人資訊，每筆訂單即有一個抽獎資格。（編輯：陳政偉）1110303