體貼行動不便者 大客車輪椅升降台新規7月實施

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）交通部今天修正大客車輪椅升降設備相關規定，從體貼行動不便者角度，訂定坡度、長度、高度規範，預定7月1日起實施，讓輪椅族使用時更安心。

交通部發布新聞稿指出，為提升輪椅使用者使用輪椅升降設備的安全性，修正「低地板大客車規格」、「載運輪椅使用者車輛」檢測基準及「汽車變更設置輪椅區或迴轉式座椅車型安全審驗作業要點」。

交通部說，目前對大客車的輪椅升降台並無特別規範，新規定要求輪椅升降台至輪椅出入口距離不得超過30公分，坡度不得超過12%，輪椅升降台左右兩側應設置長度超過80%、適當高度且固定牢靠穩固的扶手或欄杆，7月1日起實施，盼透過障礙者的角度和需求，持續打造更完善的無障礙設施。

交通部表示，因接獲身心障礙團體反映部分款式的輪椅升降設備平台扶手長度不足，及升降設備往車內的通道斜度過大等問題後，會同相關單位討論後修正相關規定。

交通部說，目前規定大客車汰渙車輛時，至少每一條路線要有一輛具無障譺設施的車輛，扣除不適合安裝無障礙設施的山區路線外，約83%路線都有供無障礙服務的車輛。（編輯：管中維）1110304