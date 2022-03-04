讓全民英檢被世界肯定 吳若蕙東亞首例獲國際大獎

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語言訓練測驗中心（LTTC）研發長吳若蕙（圖）將於9日在國際語言測評學會（ILTA）的國際研討會中，接受頒發2022艾倫戴維斯講座獎（Alan Davies Lecture Award）。（LTTC提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年3月4日

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（中央社記者陳至中台北4日電）語言訓練測驗中心（LTTC）研發長吳若蕙長期投身英檢和本土語言測驗，近日獲2022艾倫戴維斯講座獎，是東亞首名獲獎的學者，也是第一個母語非英語的獲獎者。

LTTC今天發出新聞稿指出，吳若蕙預計本月9日在國際語言測評學會（ILTA）的國際研討會中，接受2022艾倫戴維斯講座獎（Alan Davies Lecture Award）。該獎項每年頒給對語言測驗有特殊貢獻的人士，受到學界的重視。

吳若蕙20多年來投身在地英語測驗研發，尤其是讓台灣的「全民英檢」（GEPT）獲得國際肯定，目前已有27個國際大學採認。她同時也是「亞洲語言測驗協會」創立成員，並曾任理事長。

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不只是英語測驗，吳若蕙也獲政府邀請，出任台灣本土語言能力測驗的考試委員，對閩南語、客語、原住民族語教育有所貢獻。她倡導因地制宜的測驗與評量，近年與學者合著3本學術專書，受到國際矚目，也因此獲得艾倫戴維斯講座獎青睞。

吳若蕙透過LTTC表示，台灣正推動「2030雙語國家」政策，面臨許多新的需求和挑戰，她相信測驗最重要的不是國際化，而是與當地教育、社會、文化等各方面，發揮正面的效益。（編輯：陳政偉）1110304