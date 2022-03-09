陳吉仲：農業外勞引進 勞動部允諾儘速、3月可來

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）農委會主委陳吉仲今天表示，農業人力老化、缺口，需以推動自動化、引進移工因應，後者近年因防疫進度受影響，但勞動部已告知會儘速讓人進來，「應該這個月就可以了」。

立法院經濟委員會今天邀請行政院農業委員會主委陳吉仲列席報告業務概況，並備質詢。

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國民黨籍立委楊瓊瓔指出，畜牧業不易吸引青農投入，經營者又老化，而根據勞動部統計，目前農業移工限額引進2400人，截至2月7日，已取得聘雇許可函的農業移工總共958人，畜牧飼育類占近5成，呼籲農委會加速因應處理。

陳吉仲說，解決勞動力不足就是兩個方式，即推動自動化及引進移工，例如酪農可購置自動化設備，農業移工方面，目前也是畜牧業申請最多，但是近年防疫導致人力不能進來，所以進度受影響，不過勞動部已說會儘速讓人進來，「應該很快就會進來、應該在這個月就可以了」。（編輯：陳仁華）1110309