響應森林日 林務局17日贈3千樹苗、減塑紙漿盆

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）3月21日國際森林日，種樹可減緩氣候暖化，林務局17日上午在台北希望廣場舉辦贈樹苗活動，共3000株，又為落實減塑，過去裝樹苗的塑膠軟盆改用紙漿盆，每人1樹苗、1盆。

行政院農業委員會林務局近日在官網公布贈苗活動，發放位置在台北市林森北路、北平東路交叉口的台北希望廣場端；提醒民眾，紙漿盆使用約3個月開始分解，可放入更大容器或埋入院子土裡栽種，讓其自然分解即可。

林務局表示，發贈數量為3000株，數量有限，活動進行方式採17日上午8時開始發號碼牌，上午9時到11時間發送，贈完為止。上午8時30分到11時之間，還舉行「場邊種樹小學堂」、「有獎徵答」等活動。

關於樹種，林務局說，今年特別挑選外型優美、喜氣，兼具生態效益的原生苗木，都是常綠灌木。

首先是田代氏石斑木，開白色的花，有時略帶粉紅色，葉形雅緻，質地優美，獲園藝界選定為庭園植物。樹皮可淬取染料，花枝、果枝可供花材、盆栽等用途，果實可食用。名稱是為了紀念日治時代來台研究的植物學家田代安定。

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其次是烏來杜鵑，原產於新北市北勢溪沿岸石壁上，又名台北杜鵑。灌叢高1到3公尺，分支多，春季開花，花色有淡紫、紫、粉紅及桃紅等顏色，是一種非常美麗珍貴的台灣特有杜鵑，種植在校園中具有生態保育的教學意義。

硃砂根，果實呈球狀，成熟時呈豔紅色，果實、根、葉為民間常用的中草藥之一。紅通通又晶瑩剔透的果實掛滿枝頭，搭配綠葉襯托，有富貴吉祥好兆頭，又稱「萬兩金」，是過年時間的暢銷植物。（編輯：管中維）1110310