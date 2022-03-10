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擱淺台東富岡岸邊貝里斯籍貨輪 再次拖救失敗

2022/3/10 14:04（3/10 14:21 更新）
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一艘貝里斯籍貨輪8日擱淺在台東富岡港外，10日上午進行2度拖救仍然失敗，航港局要求先卸載船上貨物讓船身浮起，13日滿潮再拖救。中央社記者盧太城台東攝 111年3月10日
一艘貝里斯籍貨輪8日擱淺在台東富岡港外，10日上午進行2度拖救仍然失敗，航港局要求先卸載船上貨物讓船身浮起，13日滿潮再拖救。中央社記者盧太城台東攝 111年3月10日
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（中央社記者盧太城台東縣10日電）8日擱淺在台東富岡港外的貝里斯籍貨輪，今天上午進行2度拖救仍告失敗，航港局要求支援平台船，先卸載船上貨物讓船身浮起，趁13日滿潮再拖救。

3月3日從中國煙台港出航，預計前往印尼蘇拉威西Bahodopi的貝里斯籍貨輪，8日上午因舵機故障，又碰上東北季風，將船推到富岡港岸際擱淺。

船公司從高雄請來拖船，利用昨天上午9時漲潮進行進行拖離作業，但試了多次船身均未動，直到11時逐漸退潮後放棄拖拉；今天上午再進行拖拉，仍然纜繩斷裂失敗。

交通部航港局副局長劉志鴻接受媒體聯訪表示，今天拖救再次失敗，目前決議請船東和打撈公司從高雄派100米長的平台船過來支援，研判可能船上貨物太多，載重太大，平台船必須於12日10時趕到台東，然後進行貨物卸載，趕在13日滿潮時拖出去，這段時間要求船東做好防污準備。

劉志鴻表示，早上已對船上16人進行COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）病毒採檢快篩，全部都是陰性，船員暫時不會下船。

這艘貝里斯籍船名UNIPROFIT貨輪，長100公尺，寬19.2公尺，噸位6653公噸，載運雜貨、油料（重油331.7公噸、柴油56.3公噸），船上16人（中國籍11人、印尼籍5人）。（編輯：陳仁華）1110310

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