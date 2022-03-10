台鐵推移動7星級飯店 首度提民間自備客車構想

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）台鐵發展鐵道旅遊，觀光車隊愈來愈多樣，其中被喻為7星級移動飯店的寢台列車，台鐵原本計劃自行採購，因正逢公司化轉型，首次提出由民間業者自備客車的構想。

根據台鐵今天在交通部部務會報提出觀光列車的簡報，台鐵的觀光車隊愈來愈豐富，除原本的郵輪式列車、環島之星、仲夏寶島號外，美學列車鳴日號以及曾停駛後轉觀光列車的普通快車改裝藍皮解憂號，去年上路大受歡迎；即將試營運的鳴日廚房餐車，6月底前訂位已滿，升級版的兩鐵旅遊列車及強調輕奢小旅行的山嵐號、海風號，也會在今年提供服務。

還沒有營運時間表的是寢台列車，也是被喻為移動的7星級飯店。

台鐵原本打算以新台幣10億元，向國外採購10列寢台列車，因台鐵正面臨公司化轉型，無力負擔寢台列車的經費，決定改變策略。

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台鐵今天在交通部部務會報中，首次提出由民間自備客車方式，推動有房間住宿的寢台列車，台鐵先探詢民間旅遊、飯店等觀光相關業者對寢台列車的看法及設計需求，再由台鐵訂規格，民間向國際採購，台鐵協助行駛及維修保養。

台鐵目前路線上所有客車都是自行採購，但貨車已有民間自備的做法，例如幸福水泥、東南水泥都有自行採購的貨車納入台鐵車隊並各自享有優先使用權。（編輯：陳政偉）1110310