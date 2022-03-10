教育部：大學收費營隊不可明示或暗示有助學習歷程

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教育部10日表示，大學營隊不該明示或暗示學生「付費」參與，有助學習歷程和備審資料。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳至中台北10日電）全教總日前指北科大將學習歷程以商品形式販售，引起各界關注。教育部今天表示，大學營隊不該明示或暗示學生「付費」參與，有助學習歷程和備審資料，以免違反招生倫理。

全國教師工會總聯合會7日舉行記者會指出，台北科技大學涉及將學習歷程以商品形式販售，設計「備審資料與面試準備」等5天課程，每期收費新台幣6000元加上2000元雜費。北科大校方事後鄭重向社會道歉，承認課程設計不當。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會報告業務概況並備質詢，包括民進黨籍立委吳思瑤、管碧玲、中國國民黨籍立委鄭正鈐等人質詢時，都呼籲教育部正視此事。稍晚教文會更通過鄭正鈐等人的臨時提案，要求教育部在一個月內提出檢討報告，並擬定解決方案，避免難題再度出現。

潘文忠在立法院答詢表示，教育部的態度和立場很明確，大學違反招生倫理的行為確實不恰當，會做出嚴格懲處。已請北科大提出檢討報告，也再次通函各校，要求嚴守招生倫理。

教育部3月9日發給各大專校院的公函指出，大學積極協助高中生進行興趣探索、瞭解學系特色，應避免後續學生報考校系，衍生招生倫理問題。教育部要求各校確實督導校內各系、各單位，辦理營隊或活動時，如果涉及學習歷程檔案的準備，就不能收費，也不能發參與證明。

「聯合新聞網」今天下午報導，部分大學教授認為營隊不一定與升學掛勾，收費和發證書的規定讓人疑惑，標準也很難認定。

教育部今天稍晚以文字回應媒體指出，大學營隊不該明示或暗示學生「付費」參與，就能拿到證明用於學習歷程，或是學會製作教授喜歡的備審資料，有利於未來參與甄選時獲得青睞。

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教育部表示，108課綱在高中推動學習歷程，並用於111學年度大學考招，作為甄選的備審資料，各大學共同揭示的「三重二不」原則，即包括「重視學生在校內的學習活動」，審查重心以高中校內活動為主，而非鼓勵學生參與校外營隊、活動，讓備審資料淪為比拚資源、蒐集證書的「軍備競賽」。

教育部強調，3月9日發出的公函，就是要提醒大學注意「紅線」。教育部臉書粉絲專頁今天晚間也製作圖卡懶人包，再次向考生、家長說明學習歷程「無須額外花費或借外力製作」，大學教授審查時，重視的是學生從活動中發現什麼問題、產生什麼觀點、以及找到什麼知識的應用方式等。（編輯：陳政偉）1110310