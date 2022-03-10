華航、長榮經俄領空飛歐美9航線改道 客貨運正常

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）俄羅斯與烏克蘭戰爭情勢仍嚴峻，交通部今天表示，華航及長榮航空共有9條原本經俄羅斯領空飛往歐美9個航點的航線已改道，客貨運航班都正常。

交通部今天發布新聞稿，目前中華航空及長榮航空飛航歐洲及美加航班皆未飛越俄羅斯領空，所有客貨運航班皆正常營運，無網路傳言俄羅斯禁飛其領空而大受影響。

交通部表示，俄烏戰爭情勢未升高前，華航與長榮原飛越俄羅斯領空的歐洲航線有奧地利維也納、法國巴黎、盧森堡、英國倫敦、荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福等6航點，美加航線則有多倫多、芝加哥、紐約等3航點，2月底起已改道。

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交通部說，目前華航及長榮往歐洲線去程航班改走中國-哈薩克-亞美尼亞-土耳其航路，往美國、加拿大則改走安哥拉治-太平洋航路，目前皆無航班飛越俄羅斯領空，所有客貨運航班都正常營運。

為確保飛航安全，交通部民航局飛航服務總台也將隨時關注國際公告發布情形，提醒航空公司預為因應，於規劃飛航計畫航路也儘量避開高風險區域並注意航機的航行狀況，倘有航班異動情形，也會儘速通知受影響的旅客及貨物託運人，將航班調整的影響減至最低。（編輯：陳政偉）1110310