金門觀光重頭戲迎城隍 高雄旅展蜈蚣座邀客

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）金門觀光重頭戲「浯島城隍文化觀光季」將於4月登場，金門縣政府在高雄巨蛋國際旅展設立金門館，帶來「親子蜈蚣座」體驗及古裝體驗，邀旅客來金體驗這項國家重要民俗。

金門縣政府觀光處長丁健剛表示，迎城隍是金門規模最大的民俗慶典，保存傳統多元豐富的祭典陣頭文化，文化部列為國家重要民俗。今年「浯島城隍文化觀光季」活動自4月16日至6月30日，推出多項傳統陣頭活動供遊客體驗。

其中，人力蜈蚣座是金門地區傳統藝陣之一，孩童參與蜈蚣座妝人，意喻未來聰明健康好育養。11日在高雄旅展現場，金門館特別帶來Q版蜈蚣座，受小朋友和年輕人喜歡；此外，金門館還提供穿古裝秒現身山后民俗村拍美照。

旅展首日金門館送出高雄金門來回機票1張，獲得機票的蔡姓民眾開心表示，曾在金門當兵，退伍後一直很想回到金門，剛好藉此次機會揪親友一起返金旅遊。

觀光處代理副處長陳明伶說明，金門館除有親子蜈蚣座體驗、著古裝拍照及「迷你版北山播音牆」泥作花器多肉種植體驗DIY等免費體驗活動，更推出「好禮二重送」，有機會抽中機票，每天還有打卡送神祕禮。

陳明伶表示，金門旅行業者不但配合傳統「浯島城隍文化觀光季」，以及正夯的金門藍眼淚、綠石槽等推出各種套裝遊程，更祭出超值旅展價，如「金門自由選」、「淘氣寶貝遊金門」、「轉動金門—烈嶼新魅力 跳島三日遊」、「追尋夢幻藍眼淚」、「綠色地毯-美麗的綠石槽」及「金門悠閒三日遊」。

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信也指出，為刺激買氣，特別組成PAK推出「金門迎城隍」、「金門藍眼淚」自由行3天2夜「機+酒」旅展優惠價。

觀光處城市行銷科新聞稿表示，高雄巨蛋國際旅展14日閉幕，金門館攤位編號為R014。消費滿額抽獎活動，預定當天下午5時30分在臉書「樂遊金門」粉絲頁直播公開抽獎。（編輯：孫承武）1110312