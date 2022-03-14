白色情人節 壽山動物園曝光牠們的感情世界

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高雄壽山動物園紅毛猩猩「咪咪」（左）和「阿宏」（右）常被認作一對，但其實郎有情、妹無意。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）今天白色情人節，壽山動物園分享園區動物們不為人知的感情世界，如紅毛猩猩阿宏和咪咪是郎有情、妹無意、老夫老妻胭脂猴住一起卻各自行動，也有動物坐享齊人之福，相當有趣。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，紅毛猩猩「阿宏」和「咪咪」看起來像一對情侶，其實阿宏經常透過各種捉弄試圖吸引咪咪注意，可惜咪咪似乎不為所動。

年事已高的白手長臂猿「貝貝」則有「Yoyo」陪伴，貝貝108年接受獸醫根管治療後，戴著4顆新銀牙，可開心吃水果，也常跟著Yoyo在家裡盪來盪去。

此外，黑猩猩「莉忠」脾氣較暴躁，每次只能和一隻母猩猩「曼華」或「美珍」獨處，才不會傷感情。尾巴長得像豬尾的豬尾猴則是左擁右抱，心意不定。臉部為暗紅色的胭脂猴則是老夫老妻，雖然住一起但各自行動，難以捕捉同框畫面。

黃腹藍琉璃金剛鸚鵡喜歡群居，嗓門大且對同伴依賴感很深，像「BOSS」和「老闆」愛吵架卻又喜歡黏在一起。長鼻浣熊「伍德」與2隻母浣熊繁衍後代無數；羊駝「酷哥」也享受齊人之福，在羊駝圈很吃得開。

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壽山動物園表示，為了繁衍物種，向北市動物園借殖侏儒河馬「秋吉」，秋吉與來自台糖池上牧場的「春圓」在壽山動物園相遇後，展開熱烈追求，民國108年喜獲麟兒「圓寶」，成為佳話。

而同樣來自北市動物園的白犀牛「犀奇」，雖然努力在母犀牛「寶寶」身邊徘徊，無奈大牠25歲的寶寶似乎不接受，遲遲未擦出愛火。壽山動物園在白色情人節公布這些有趣的動物互動，也讓民眾一窺動物們鮮為人知的一面。（編輯：郭諭儒）1110314