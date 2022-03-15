國旅市場夯 觀光列車鳴日廚房行程15分鐘完售

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（中央社記者余曉涵台北15日電）台鐵觀光列車鳴日號推出鳴日廚房行程，今天上架7到9月趟次，僅15分鐘就已經銷售一空，候補人數也高達2600人。負責營運的雄獅旅遊說，第4季行程預計5月下旬開賣。

為布局疫後觀光，負責營運台鐵觀光列車鳴日號的雄獅旅遊攜手晶華酒店集團，打造移動的五星餐廳鳴日廚房，以台灣在地食材為主，要讓旅客能在火車上有美食饗宴的全新體驗，7到9月行程今天起開賣。

雄獅旅遊說，今天開賣9趟次鳴日號、11趟次鳴日廚房行程，總共20趟次1100席座位，在開賣15分鐘內全數搶訂一空，候補人數達近2600人，第4季產品預計5月下旬開賣。

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鳴日廚房行程初期主打1到2天花東行程，1日遊規劃花蓮往返行程，去程旅客可吃到晶華廚藝團隊精心設計的午餐菜單，前菜是「香蒸貢寮九孔佐香烤竹筍與松露百酒醬」，當列車行經龜山島後，會獻上「炙燒現流透抽襯蘭陽金柑與日蔥」，後續還有「冬山名產櫻桃鴨清湯佐煙燻鴨胸與溫泉蔬菜」、「星廚現烤頂級無骨牛小排趁甘藍茭白筍與葛瑪蘭刺蔥醬汁」、「花東紫心地瓜甘甜拉麵瀑布與香濃生乳捲」等菜色。回程則是將宜蘭各地特產，包含鴨賞、三星蔥、金棗，牛舌餅等融入菜色中的下午茶饗宴。

2日遊部分則是除了西式佳餚外，還安排日式料理供旅客品嚐。（編輯：陳政偉）1110315