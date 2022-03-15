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水霧機噴灑二氧化氯消毒 環保署：恐危害健康

2022/3/15 18:34
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（中央社記者張雄風台北15日電）環保署今天表示，二氧化氯環境用藥應以擦拭或噴灑方式對桌子、門把等表面進行消毒，不可加在水霧機於室內連續噴灑，可能危害健康；已要求業者在產品上加註標示，提醒民眾安全使用。

傳出有學校將二氧化氯錠劑加入水霧機，認為可以消毒教室環境，結果學童吸入後在3個月內發生2次肺炎；也有立委針對部分市售二氧化氯消毒錠（劑）時常搭配水霧（氧）機使用進行消毒來行銷提出質疑。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，目前所核准5種含二氧化氯環境用藥產品，其核定於該產品上的標示是以擦拭或噴灑方式對桌子、門把等表面進行消毒；應依產品標示使用方法正確使用，不應將二氧化氯環境用藥產品添加在水霧機於室內空間連續噴灑使用，以免造成健康危害。

環保署指出，已要求使用二氧化氯做為環境用藥的業者必須於產品標示上加註警語，以提醒民眾正確安全使用環境用藥。

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環保署呼籲，民眾使用環境用藥進行居家環境消毒、殺菌，應依循安全用藥「4要」口訣。包含「要對症」，殺菌、消毒必須選擇具有該效果的環境衛生用藥；「要合法」，認明產品外包裝上有環保署核准「環署衛製字」或「環署衛輸字」許可證字號；「要時效」，確認產品外包裝上的製造日期及有效期限，避免買到過期劣藥；「要識標」，依標示（產品外包裝）正確使用，才能安全又有效。

環保署表示，民眾所選購的二氧化氯產品是否為合法的環境用藥，請到環保署毒物及化學物質局建置的「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」，鍵入「產品名稱」或「許可證字號」即可查詢。另如果想瞭解安全用藥知識，歡迎至「環境用藥安全使用宣導網站瀏覽」。（編輯：陳政偉）1110315

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