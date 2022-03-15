中低收入戶加發補助 政府主動匯款民眾免申請

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（中央社記者江慧珺台北15日電）行政院今年3月至12月將加發低收入戶及中低收入戶民眾生活補助750元與500元，逾62萬人受惠，政府將主動匯款至帳戶，民眾免申請，若無帳戶資料者者地方政府將通知民眾提供。

衛生福利部社會救助及社工司今天發布新聞稿指出，行政院核定民國111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫，預計3月起每月加發生活補助撥予低收入戶及中低收入戶民眾，約有62萬餘人受惠。

衛福部指出，補助計畫的加發對象為今年3月至12月經政府列冊為低收入戶及中低收入戶，低收入戶每人每月發給新台幣750元，中低收入戶每人每月發給500元，採每月發給。

衛福部表示，為簡政便民，這項加發民眾免申請，由地方政府檢核符合資格者，政府會主動匯款至民眾帳戶，存摺上會註明「行政院發」字樣。

衛福部提醒，部分符合加發的低收入戶、中低收入戶民眾，因縣市政府或公所並無帳戶資料，將由地方政府發函或其他方式通知，請符合上述資格者，儘速配合提供正確的匯款帳號，以利發給補助。

衛福部表示，如因帳戶被凍結或列為警示戶等特殊因素無撥款帳號，請洽地方政府以現金或匯票、支票方式辦理，如仍有疑問，可撥打1957福利諮詢專線。（編輯：陳政偉）1110315