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高鐵行動購票新功能 只要動口不必動手

2022/3/16 15:57（3/16 16:21 更新）
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台灣高鐵公司16日舉行記者會，宣布行動購票服務再升級，新增智慧語音訂票服務，旅客可直接使用中文語音或輸入文字提出訂票需求，系統將逐步引導旅客，在輕鬆對話之間完成座位預訂。中央社記者鄭傑文攝 111年3月16日
台灣高鐵公司16日舉行記者會，宣布行動購票服務再升級，新增智慧語音訂票服務，旅客可直接使用中文語音或輸入文字提出訂票需求，系統將逐步引導旅客，在輕鬆對話之間完成座位預訂。中央社記者鄭傑文攝 111年3月16日
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）台灣高鐵公司今天宣布推出新的行動購票T Express App功能，即日起民眾只要動口不必動手就可輕鬆完成訂票服務。

台灣高鐵今天舉行記者會，介紹T Express智慧語音訂票服務App的新功能，提醒民眾更新T Express版本至6.30以上，並啟用手機的生物辨識或解鎖功能，及麥克風與喇叭使用權限，同時完成訂票身分證字號、會員帳號等個人資料設定。

台灣高鐵表示，若需預訂敬老或愛心票者，也要預先完成常用乘客名單設定，以利系統直接帶入相關資訊並完成訂位。另外，旅客目前可預訂的車票種類，僅適用於「一般訂票」中可銷售的車票，如全票（含早鳥優惠）、孩童、敬老、愛心及大學生優惠，如欲訂購信用卡優惠產品或查閱服務資訊，仍應直接使用T Express既有觸控介面查詢。

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台灣高鐵2011年推出行動購票T Express App。台灣高鐵統計，T Express App迄今下載量已超過1100萬次，2021年透過T Express訂購車票數超過4000萬張，全年持手機票證進站搭車的旅客更超過1200萬人次。

台灣高鐵表示，持續開發T Express各種創新功能、改良介面設計，致力滿足旅客多樣化的行動購票需求，此次新增的智慧語音訂票功能，除可預訂高鐵票，還可查詢列車時刻表及票價，提供使用者更便利的票務服務。（編輯：張雅淨）1110316

台灣高鐵公司16日舉行記者會，宣布行動購票服務再升級，新增智慧語音訂票服務，旅客使用最新版本的高鐵「T Express」行動購票App，最快只要一句話，就能完成訂票。中央社記者鄭傑文攝 111年3月16日
台灣高鐵公司16日舉行記者會，宣布行動購票服務再升級，新增智慧語音訂票服務，旅客使用最新版本的高鐵「T Express」行動購票App，最快只要一句話，就能完成訂票。中央社記者鄭傑文攝 111年3月16日
台灣高鐵公司16日舉行記者會，宣布行動購票服務再升級，新增智慧語音訂票服務，讓旅客訂票可以只要動口不用動手。中央社記者鄭傑文攝 111年3月16日
台灣高鐵公司16日舉行記者會，宣布行動購票服務再升級，新增智慧語音訂票服務，讓旅客訂票可以只要動口不用動手。中央社記者鄭傑文攝 111年3月16日
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