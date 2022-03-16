半導體園區在高雄 楠梓打造雙語與節能低碳國小

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）配合半導體科技園區子女就學需求，高市府將於楠梓區文小用地選址規劃設校，打造美學新穎、雙語與節能低碳的生態校園，提供優質學習環境，吸引更多科技人才進駐高雄。

高雄市副市長史哲今天透過新聞稿表示，因應台積電設廠及廠商進駐橋頭科學園區，將於楠梓區文小用地選址規劃設校，以滿足科技業子女就學需求，提供更優質學習環境，吸引更多科技人才進駐高雄。

史哲表示，未來設校規劃將跳脫傳統框架，遴選具新穎理念建築師搭配教育政策執行，例如配合「班班有冷氣」政策設計節能低碳生態校園、新穎教學設備搭配「校校有雙語」課程資源等，讓高雄成為未來智慧城市。

教育局長謝文斌表示，楠梓區為少子女化趨勢下人口逆勢成長區域，也是移入人口最多行政區；文小2用地位於藍田里，周遭建案不斷，鄰近學校援中國小、右昌國小都是總量管制學校，早已供不應求。

謝文斌說，未來選定新設校舍，將秉持「小建設，大設計」理念，讓學校不僅是學生學習地方，也是社區中心，除了科技園區新穎教學設備，更朝向形塑校園美學，融入環境與人文科技。同時展現高雄城市轉型與社區特色，滿足入學需求，搭配推動教育政策，凸顯城市地景與形象，建構出高雄最優質校園。（編輯：孫承武）1110316