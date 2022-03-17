台北大學校友募款助烏克蘭生 每年最高美金5千

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（中央社記者陳至中台北17日電）俄羅斯入侵烏克蘭，台北大學校友總會募款，預計提供50名烏克蘭學生來台就讀，每人每年最高獎助美金5000元，學校也提供學雜費、住宿費減免等措施，助學生能安心學習。

台北大學今天發出新聞稿指出，為協助遭受戰難的烏克蘭青年，校友總會理事長林錫埼、榮譽理事長謝士滄和多名校友討論後，決定以募集獎助學金的方式，資助學生來台就讀。

獎助學金主要是台北大學攻讀學士4年、碩士2年或博士3年的生活津貼，每人每年最高美金5000元（約新台幣14.2萬元），採線上申請。對於經濟困難的學生，還會透過宿舍費減免或免收機制，給予適當的扶助，同時也有英語心理諮商服務和華語文課程，並安排校內工讀、實習及職涯發展機會，全方面協助烏克蘭學生。

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台北大學表示，校內已推動全英語教學的「永續創新國際學院」，目前有財務金融、城市治理、智慧醫療3個碩士學程，明年暑假將招收智慧永續發展與管理、華語文教學2個學士學位學程。此外，各院系也有招收外籍學生的名額，可向台北大學國際事務處洽詢細節。

近期國內多所大學，都提供措施協助烏克蘭學生，例如東海大學便宣布提供10個獎助名額給烏克蘭學生，包括4年學雜費、住宿費、生活費、工讀機會等。另有多校協助從烏返台的台灣學生，例如清華大學宣布啟動「比鄰計畫」，歡迎學生以交換生名義到清大修課，不必繳交學費。（編輯：陳清芳）1110317