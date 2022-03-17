肺炎鏈球菌公費疫苗 高雄加碼65歲以上長者都可打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄17日電）高市府今天宣布，除71歲以上長者，也加碼開放設籍高雄市、滿65歲以上至70歲長者公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗，共200間合約醫療院所供施打，民眾預約後攜身分證健保卡接種。

衛福部疾管署日前宣布，公費肺炎鏈球菌疫苗4日起擴大接種，71歲以上長者皆可公費接種。高雄市政府衛生局今天宣布，加碼放寬資格，只要年滿65歲、未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗且設籍高雄市，就可公費接種1劑23價公費肺炎鏈球菌疫苗。

高雄市長陳其邁呼籲，肺炎鏈球菌為常見致病菌，好發於5歲以下嬰幼兒及65歲以上老年人，其症狀可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病。預防肺炎鏈球菌感染症最有效的方法，就是透過接種肺炎鏈球菌疫苗的方式，提高自身免疫力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局表示，目前全高雄共有405間合約醫療院所提供71歲以上長者23價公費肺炎鏈球菌疫苗接種，其中200間同時提供「65至70歲且設籍高雄市的長者」接種。民眾可上衛生局網站「肺炎鏈球菌疫苗專區」，或洽轄區衛生所查詢鄰近合約院所，預約後攜帶身分證及健保卡前往施打。

衛生局提醒，若曾自費接種肺炎鏈球菌，接種13價型者須滿1年、接種23價型者須滿5年，才可再接種；且與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種間隔須至少7天。但肺炎鏈球菌疫苗可同時和流感疫苗一起接種。（編輯：陳政偉）1110317