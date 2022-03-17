新制勞退開放自選投資標的？勞動部：審慎研議

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）有媒體建議政府應開放勞工退休金自選投資標的，勞動部今天說，這涉及退休制度變革，將審慎研議各界意見，也強調新制勞退基金不論短中長期收益績效都沒落後私校退撫儲金。

媒體報導，今周刊與中華民國退休基金協會今天共同舉行勞工退休金改革調查記者會，會中公布民調指出，有高達68.4%的勞工支持開放勞工自行選擇投資標的，並建議比照私校退撫金讓私校教職員可以根據自己的風險屬性選擇自己要投資的標的，分為積極、穩健和保守型等。

對此，勞動部今天晚間發布新聞稿指出，目前新制勞退基金是採由政府統籌運用模式，投資方式以增進基金長期穩健收益為原則，投資內容多元、分散配置於國內、外股票及債券市場，在市場遭遇大幅波動時，有助穩健投資收益，保障勞工權益。

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勞動部舉例，110年新制勞退基金收益率為9.66%，已優於私校退撫儲金保守型2.22%、穩健型8.52%，即便近年受COVID-19疫情反覆及全球通貨膨脹等原因，導致新制勞退基金短期內收益有受影響，但長期投資收益仍屬穩健，勞退基金近5年平均收益率為7.09%，也都優於私校退撫儲金穩健型、保守型的7.06%、2.29%，無論短中長期績效表現都沒落後私校退撫儲金的穩健型、保守型退休基金。

勞動部表示，現行由政府統籌運用模式，可享規模經濟效益，基金相關投資成本具較高議價彈性，因此整體投資成本相對低廉，政府已為勞工朋友提供簡便、長期穩健收益的退休金投資管道，勞工退休金開放自行選擇投資標的涉及退休制度變革，重視各界提出的意見，後續將作為政策研議參考。（編輯：陳政偉）1110317