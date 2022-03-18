近300萬新車多處鏽蝕車廠冷回應 車主申訴消保官

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗縣徐姓男子花新台幣279萬元購買1輛全新進口休旅車，短短不到2個月就發現車內多處生鏽，向車廠反映，業者卻以生鏽是自然反應、不影響安全回覆，讓徐男氣得向消保官申訴。（徐姓男子提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣徐姓男子花新台幣279萬元買全新進口休旅車，不到2個月就發現車內多處生鏽，銷售車廠竟稱不影響安全，徐姓男子質疑車廠推卸責任，向消費者保護官申訴。

徐姓男子今天接受媒體聯訪表示，1月19日在台北市向知名車廠購買全新進口休旅車，牽回不久就發現車內零錢盒有瑕疵，送回原廠檢修；3月初又發現座椅和腳煞車桿多處生鏽。

徐姓男子說，初步檢視車體內生鏽部位，包含第1、2排座椅下方支撐桿、煞車軸連桿及引擎下方主機連桿明顯生鏽，擔心未來鏽蝕情況可能更嚴重，向車廠反映，但車廠銷售營業所陳姓課長回覆，生鏽是自然反應，不影響安全，要他就近在苗栗找服務廠除鏽即可。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

徐姓男子表示，車籍資料顯示，這輛車2021年11月出廠，不到幾個月就生鏽，花這麼多錢買到生鏽車已非常懊惱，更擔心未來是否有其他風險，業者服務品質與售後服務態度「很不負責」。

苗栗消保官王德基接獲申訴後說，新車就發現車身和車組零件多處生鏽，「實在太不合理」，業者至少應收回車輛，全面除鏽後再交還給消費者，才能符合新車交易價值；將聯繫廠商協調，確保消費者權益。（編輯：李明宗）1110318