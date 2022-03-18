清華研發資料庫 助新型胜肽藥物設計

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清華大學分子與細胞生物團隊研發新型胜肽設計資料庫，成果除提供學術界作為設計新型胜肽的重要平台，未來也可提供生技及醫療產業用於藥物、化妝保養品、漱口水、隱形眼鏡藥水、牙膏等產品開發，用途廣泛。（清華大學提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月18日

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（中央社記者郭宣彣新竹市18日電）清華大學分子與細胞生物團隊研發出新型胜肽設計資料庫，清華今天表示，將可幫助學界、醫界及藥廠設計出更有效、且不傷害人體的新型胜肽藥物。

國立清華大學今天發布新聞稿表示，過去胜肽藥物的開發，就像在成千上萬的胺基酸序列組合中，亂槍打鳥，需逐一實驗才知是否有效或對人體有害，現在，能透過分子動力學的電腦模擬，找出其中的規則性，藉由數據庫來預測出，最符合研究人員需求結構與功能的胜肽序列。

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此治療用的胜肽設計資料庫，由清華大學生物資訊與結構生物研究所所長楊立威創建。楊立威表示，這套胜肽資料庫研發成果，除提供學術界作為設計新型胜肽的重要平台，未來，也可提供生技及醫療產業用於藥物、化妝保養品、漱口水、隱形眼鏡藥水、牙膏等產品開發，用途廣泛。

生物化學專家傅化文表示，應用此資料庫不僅能設計出治療效果更好的胜肽，也可應用於疾病診斷，未來，有機會發展出新的診斷及治療用途。（編輯：張銘坤）1110318