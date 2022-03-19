永安海螺文化園區開幕 蘇貞昌：盼帶動文化保存

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（中央社記者葉臻桃園19日電）行政院長蘇貞昌今天出席永安海螺文化體驗園區開園典禮時表示，海螺文化園區將做為明年世界客家博覽會的場館，盼能從桃園帶動全國對台灣各種族群的尊重以及文化保存。

蘇貞昌今天上午在桃園市長鄭文燦陪同下，出席「永安海螺文化體驗園區開園典禮」致詞時表示，桃園是全國客家鄉親最多的城市，總統蔡英文是最重視客家鄉親、文化的總統，從上任以來修正法制，並設立客家廣播電台開播，設立客家傳播基金會，大力補助客家預算。

蘇貞昌說，鄭文燦是最會爭取預算的市長，這些預算差不多都被他要完了，而且能結合各種資源，把許多事情從規劃、設計到具體實現，也只有這樣才能知道當年的客家鄉親是如何辛苦地走來。

蘇貞昌說，不僅是讓年輕人有打卡、遊樂的場所，必須了解沿路前輩的辛苦，前人賣命與天爭、與海爭才能有一席之地，今天的台灣也一樣，在世界要有一席之地，要靠大家團結努力。

蘇貞昌說，作為明年世界客家博覽會的場館，期待從桃園對客家文化的尊重，帶動全國對台灣各種族群的尊重以及文化的保存，讓客家文化傳承下去。

鄭文燦致詞時表示，感謝前瞻基礎建設計畫把桃園的客家四館納入，現在已經開幕了北區客家會館、1895乙未保台紀念公園，以及今天的永安海螺文化體驗園區。

鄭文燦介紹，永安漁港是全台唯一客家漁港，觀音、新屋主要居民以客籍為主，展現海洋客家、魚米之鄉的文化特質，過去捕魚時漁民都會吹海螺，吹海螺代表了客家團結的精神。桃園完成了永安漁港的變身改造，海螺文化園區是用無樑柱曲面模板設計，施工有很大挑戰，花了兩年時間才完成，開幕後將體現客家漁業歷史和精神。

鄭文燦說，感謝蘇貞昌和蔡總統重視客家文化，希望海螺文化館能讓大家更了解客家堅忍、與海拚搏的精神，客家四館將在明年作為世界客家博覽會展場，會在今年接續營運完成。（編輯：郭諭儒）1110319