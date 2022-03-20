前氣象主播李富城自揭輕微失智 嘆發作像當機

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86歲前氣象主播李富城在節目分享自己開始出現失智症狀，記不清近期的事情，發作時會有一段時間突然空白，事後無論如何都想不起來，就像當機一樣。（東森提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月20日

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（中央社記者葉冠吟台北20日電）86歲前氣象主播李富城近期在節目上坦言，自從妻子離世後，長達2年幾乎都是閉關狀態，還有憂鬱傾向，甚至出現失智症狀，記不清近期的事情，發作時頭腦一片空白如同當機。

李富城日前在廖慶學、嚴立婷主持的健康生活節目「57健康同學會」中透露，結褵多年的愛妻在2019年因大腸癌病逝後，自己陷入憂鬱，常常在椅子上一坐就是一整天，完全不動，不出門也不社交，封閉自己，近期更發現自己開始出現失智症狀。

李富城透露，他越久遠的記憶越清晰，甚至5歲前的事都能記得很清楚，近期的事情卻開始記不清。

李富城說：「有一天我要去郵局，只要從我家出門左轉就到了。但我出門後卻無意識地一直往前走，直到走到另一條巷子，才忽然回神『我怎麼會走到這？我原本要幹什麼？』，但怎麼樣都想不起來，我真的被嚇到了。」他說，發作時會有一段時間突然空白，事後無論如何都想不起來，就像當機一樣。

李富城表示，自己年輕時記憶非常好，完全不用電話簿，只要說出要誰的號碼，他立刻就能講出來，甚至報氣象時哪個颱風在哪一年，什麼時候發生過那些天氣狀況都能記得。

李富城說，失智發作後他立刻去看醫生，做核磁共振與認知功能檢查，還開始上網找資料。現在他努力讓自己放開心態，多出去走走，與外界互動交流，希望能幫助自己延緩老化症狀。

嚴立婷回憶她的奶奶也曾罹患失智症，從發病到離世約有12年之久，失智症的各種症狀都經歷過，最後也都不認得他們了。

嚴立婷說：「我奶奶很依賴我爺爺，而後來爺爺走的時候，失智症的她也因此才沒意識到爺爺不在的事實，至少不會因此太痛苦，不然她可能會無法接受，或許算是另一種因禍得福。」（編輯：管中維）1110320