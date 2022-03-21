更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎
娛樂

奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎

西方制裁俄羅斯市井小民有感 麥當勞關閉白糖沒了
國際

西方制裁俄羅斯市井小民有感 麥當勞關閉白糖沒了

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運
地方

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

嘉市2確診遊屏東 曾到墾丁凱撒飯店等地匡列2人

2022/3/21 16:57（3/21 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
嘉義市1名男性確診者案22041與妻子案22040於17、18日曾到恆春鎮及萬巒鄉遊玩，屏東縣政府衛生局21日表示，相關足跡已完成清消。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月21日
嘉義市1名男性確診者案22041與妻子案22040於17、18日曾到恆春鎮及萬巒鄉遊玩，屏東縣政府衛生局21日表示，相關足跡已完成清消。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）嘉義市1名男性確診者案22041與妻子案22040於17、18日曾到恆春鎮及萬巒鄉遊玩，屏東縣政府衛生局今天公布其足跡曾到墾丁凱撒大飯店、萬巒海鴻飯店等地，已匡列2名接觸者。

屏東縣衛生局發布新聞稿表示，案22041、案22040於17日下午至恆春鎮鄉村冬粉鴨店停留，當晚入住墾丁凱撒大飯店後，再至六少爺海鮮燒烤、小灣酒吧用餐；18日至小灣沙灘、白沙灘泰式料理、台灣最南點、龍磐公園及萬巒豬腳海鴻飯店等地後，再返回嘉義。

衛生局指出，這一波已匡列2名接觸者，採檢後安排居家隔離；另有68人，自主健康管理。目前相關足跡場所，已完成清消作業。

屏東縣府提醒曾至相關場所的民眾，自接觸日起14天進行自我健康監測，若有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。

衛生局表示，案22041曾赴嘉義某飯店參加婚宴，18日出現喉嚨不適、打噴嚏症狀，19日被匡列為案21792婚宴接觸者，並開始居家隔離，同日由嘉義市衛生局安排採檢，20日確診；他的妻子也確診，為案22040。（編輯：戴光育）1110321

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族