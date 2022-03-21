嘉市2確診遊屏東 曾到墾丁凱撒飯店等地匡列2人

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嘉義市1名男性確診者案22041與妻子案22040於17、18日曾到恆春鎮及萬巒鄉遊玩，屏東縣政府衛生局21日表示，相關足跡已完成清消。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月21日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）嘉義市1名男性確診者案22041與妻子案22040於17、18日曾到恆春鎮及萬巒鄉遊玩，屏東縣政府衛生局今天公布其足跡曾到墾丁凱撒大飯店、萬巒海鴻飯店等地，已匡列2名接觸者。

屏東縣衛生局發布新聞稿表示，案22041、案22040於17日下午至恆春鎮鄉村冬粉鴨店停留，當晚入住墾丁凱撒大飯店後，再至六少爺海鮮燒烤、小灣酒吧用餐；18日至小灣沙灘、白沙灘泰式料理、台灣最南點、龍磐公園及萬巒豬腳海鴻飯店等地後，再返回嘉義。

衛生局指出，這一波已匡列2名接觸者，採檢後安排居家隔離；另有68人，自主健康管理。目前相關足跡場所，已完成清消作業。

屏東縣府提醒曾至相關場所的民眾，自接觸日起14天進行自我健康監測，若有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。

衛生局表示，案22041曾赴嘉義某飯店參加婚宴，18日出現喉嚨不適、打噴嚏症狀，19日被匡列為案21792婚宴接觸者，並開始居家隔離，同日由嘉義市衛生局安排採檢，20日確診；他的妻子也確診，為案22040。（編輯：戴光育）1110321