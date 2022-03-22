鎖定疫後國旅市場 六福萬怡4/18起回歸觀光旅館

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（中央社記者余曉涵台北22日電）隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，加上國旅回溫，防疫旅館也開始評估轉回一般旅館；六福萬怡酒店今天宣布，從4月18日起回歸一般的觀光旅館。

疫情趨緩，加上國旅逐漸回溫，讓不少轉為防疫旅館的飯店業者都開始評估是否要轉回一般旅館。

六福旅遊集團今天發出新聞稿宣布，台北六福萬怡酒店將回歸觀光旅館行列，參照萬豪國際集團「衛生清潔承諾」標準，以高規格進行全館清消作業後，預計於4月18日正式迎接一般旅客，以美食饗味、在地探索、獨特主題等面向，要為旅客打造最FUN的城市渡假之旅，並推出「怡享久久專案」住房專案，一晚房價只要新台幣2399元。

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六福萬怡酒店表示，將根據衛生部SOP程序，並參照萬豪國際集團「衛生清潔承諾」標準，在全數防疫住客退房後會先靜置3天，接著以紫外線消毒燈放置6至8小時，最後由專業清潔人員進行全館大消毒、利用漂白水稀釋液徹底擦拭客房所有角落後，靜置高達至少5天的時間，以確保整體酒店環境為最佳清潔及安全狀態，再正式開放一般旅客入住。

六福萬怡酒店指出，館內的敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge大廳酒吧以及會議宴會服務也將持續「世界觀光旅遊委員會」（WTTC）認證之「安全旅遊戳記」的衛生安全標準，堅持3大安心保證，「食在安心、服務用心、賓客放心」，落實全體人員配戴口罩、實聯制登記、體溫量測、加強消毒作業及頻次、採線上菜單等。（編輯：陳仁華）1110322