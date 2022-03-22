又有新藥納健保給付 7類罕見癌童年省300萬藥費

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（中央社記者張茗喧台北22日電）健保署與藥廠歷經半年協商，今天宣布將一款高貴癌症新藥納入給付，可用於治療嬰兒纖維肉瘤、先天性中胚層腎瘤等7種罕見兒童癌症，每名病童每年省近新台幣300萬元。

衛生福利部中央健康保險署發布新聞稿指出，健保署於2月17日召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，決議放寬3款兒童藥品給付範圍，另將1款罕見兒童癌藥納入給付。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠接受中央社記者電訪時表示，藥廠在開發兒童適應症的藥品時，基於倫理考量比較難以兒童作為試驗對象，開發難度大增，因此相較成人用藥，兒童的藥品明顯較少，必須特別關注。

戴雪詠說，這次新增給付的是可用於治療嬰兒纖維肉瘤、先天性中胚層腎瘤等7種罕見兒童實體腫瘤的突破創新新藥，這些癌症不僅罕見，目前也只能以手術或化放療治療，近年雖有新藥問世且兒童用藥反應率高達92%，但每人每年藥費高達297萬元。

戴雪詠指出，為了讓癌童有藥可用，健保署與藥廠耗時半年協商討論，並於藥物共擬會議決議納入給付，預計未來5年內每年約有23名病患受惠，全年預估健保支出約6800萬元，3月1日起納入給付。

除此之外，這次也放寬3款藥品給付範圍，戴雪詠說，其中一款是用於預防早產兒因呼吸道融合病毒感染（RSV）所引起的嚴重下呼吸道疾病，給付將從30週早產兒放寬到32週，預估每年842人受惠、年支出增加4683萬元。

戴雪詠指出，另將治療侵襲性念珠菌感染藥品的適應症，從成人放寬至1個月以上兒童病人，還有一款小兒潰瘍性結腸炎藥品也擴增給付於5歲以上、未滿6歲的兒童患者，2款藥品每年共33人受惠。

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健保署長李伯璋表示，最近健保署提出「部分負擔調整方案」不只是為了增加健保財源，更重要的是強化民眾的費用意識，進而優化就醫行為與醫病決策共享，希望民眾能共同珍惜健保資源，減少不必要的醫療行為，讓真正需要新藥的病人有機會得到健保給付。

根據健保署統計，全台民眾每年少就醫1次，可省下378億元。戴雪詠表示，盼各界與健保署站在同一陣線，把健保資源用在刀口上，用於給付救命的藥品或醫療。（編輯：管中維）1110322