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高鐵回數票4月祭限時優惠 最高拿5折券

2022/3/23 12:18
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（中央社記者余曉涵台北23日電）台灣高鐵今天宣布推出回數票限時優惠，只要購買回數票且登錄會員卡並在活動期間內搭乘完畢者，可獲得1張不限區間對號座的電子優惠券。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，推出回數票限時優惠活動，凡購買回數票且購票時已登錄會員卡號的旅客，在4月1日到6月30日活動期間，將可搭乘次數使用完畢者，即可獲贈不限區間之標準車廂對號座電子優惠券1張。

台灣高鐵指出，贈送方式依旅客購買回數票總票價，金額越高、優惠越高，總票價未滿新台幣2200元贈送75折券；介於2200至5000元，贈送65折券；超過5000元則可獲得最高優惠5折券。

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台灣高鐵表示，這次優惠須事先加入高鐵TGo會員，並於購票時同步登錄個人會員號碼，每位會員每月累計最多贈送2張電子優惠券，凡搭乘完畢並於當月符合優惠資格者，將於次月10日將優惠券歸戶到旅客購票時登錄的會員帳號，當天即可使用。

台灣高鐵指出，回數票依照旅客搭乘需求的不同頻率，提供2種優惠方式，分別為優惠效期30天內搭乘10次，票價為自由座82折，以及優惠效期60天內搭乘8次，票價為自由座的92折。（編輯：陳仁華）1110323

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