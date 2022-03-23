城市科大攜亞航培育維修人才 提供實習、獎學金

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（中央社記者許秩維台北23日電）台北城市科技大學攜手亞洲航空簽訂策略聯盟，雙方將共同培育台灣航空器維修人才，除了提供實習名額與獎學金，表現績優的學生還有機會優先進亞航任職。

城市科大今天與亞洲航空簽訂策略聯盟，在城市科大董事長鄭逢時見證下，由城市科大校長馮美瑜與亞洲航空董事長盧天麟代表簽署。

城市科大發布新聞稿指出，現代航空業蓬勃發展，對飛機修護人才更是殷切需求，城市科大與亞航簽訂策略聯盟，可讓學生對航空修護產業有更深認識，同時還提供實習名額與獎學金，表現績優學生經甄選後可優先進亞航任職。

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盧天麟表示，亞航成立於1955年，是第二次世界大戰前美軍第14航空隊司令陳納德將軍在台灣設立的第一家民營專業飛機維修公司；此次亞航與城市科大合作，將是延攬年輕人才的再次突破，期望未來有更多新秀加入，為台灣航空業創造新高峰。

馮美瑜提到，城市科大是北北基唯一開設飛機修護課程的科大，並邀請具航空實務經驗及學術專業者擔任師資，除了教導學生理論基礎，更傳授飛機修護經驗；此次與亞航合作，學生進城市科大機械系學習相關課程後，寒暑假可至亞航實習觀摩，有助於未來在航空業發展。（編輯：張雅淨）1110323