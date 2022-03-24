更多編輯台推薦新聞：
西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄
國際

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄

黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽
運動

黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮豐濱地震規模5.3 最大震度花東4級
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/26

吳德榮：25日起天氣好轉 26日高溫飆32度以上

2022/3/24 08:30（3/24 08:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象專家吳德榮表示，24日白天氣溫逐漸回升，25至26日白天高溫預估達32度以上。圖為春季「乍暖還寒」天氣多變，北市街頭可見民眾穿著衣物有厚有薄。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，24日白天氣溫逐漸回升，25至26日白天高溫預估達32度以上。圖為春季「乍暖還寒」天氣多變，北市街頭可見民眾穿著衣物有厚有薄。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北24日電）根據氣象局網站，今天最低溫為台中大甲攝氏12度。氣象專家吳德榮表示，今天白天氣溫逐漸回升，明天至26日白天天氣好轉，高溫預估32度以上，各地多雲到晴；26日晚間又因鋒面影響有雨降溫。

中央氣象局今天發布大雨特報，華南雲雨區東移影響，南投、花蓮、台中、嘉義、高雄、屏東山區有局部大雨發生，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為台中市大甲區12度、桃園市楊梅區12.3度、新竹縣關西鎮12.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至明晨鋒面逐漸北移，雲帶結構稍減弱，各地仍有局部陣雨；今天白天起氣溫漸回升。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天上午起好轉，持續至26日白天，為兩波鋒面間的空檔，各地轉為多雲時晴，氣溫大幅回升，白天「暖熱如夏」，26日各地區高溫將升至32度以上。

吳德榮提到，26日晚間另一波鋒面到，各地再轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降；27、28日鋒面徘徊，各地仍有局部陣雨或雷雨的機率，北濕冷、南微涼。

吳德榮說，29日鋒面結構減弱，仍有局部短暫陣雨，其間有短暫空檔，氣溫回升；30日鋒面增強南下，各地有局部陣雨或雷雨，氣溫明顯下降；春季「乍暖還寒」、天氣多變，模式模擬常有大幅度調整，應隨時注意最新資料。（編輯：陳仁華）1110324

中央氣象局24日發布大雨特報，南投、花蓮、台中、嘉義、高雄、屏東山區有局部大雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局24日發布大雨特報，南投、花蓮、台中、嘉義、高雄、屏東山區有局部大雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
延伸閱讀
清明連假掃墓出遊恐塞爆 公共運輸多重優惠台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運花蓮6.6地震遇降雨 鄭明典：避免使用山區道路國家級警報提早15秒預警 消防署籲謹記抗震3步驟
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀