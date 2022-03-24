吳德榮：25日起天氣好轉 26日高溫飆32度以上

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氣象專家吳德榮表示，24日白天氣溫逐漸回升，25至26日白天高溫預估達32度以上。圖為春季「乍暖還寒」天氣多變，北市街頭可見民眾穿著衣物有厚有薄。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北24日電）根據氣象局網站，今天最低溫為台中大甲攝氏12度。氣象專家吳德榮表示，今天白天氣溫逐漸回升，明天至26日白天天氣好轉，高溫預估32度以上，各地多雲到晴；26日晚間又因鋒面影響有雨降溫。

中央氣象局今天發布大雨特報，華南雲雨區東移影響，南投、花蓮、台中、嘉義、高雄、屏東山區有局部大雨發生，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為台中市大甲區12度、桃園市楊梅區12.3度、新竹縣關西鎮12.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至明晨鋒面逐漸北移，雲帶結構稍減弱，各地仍有局部陣雨；今天白天起氣溫漸回升。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天上午起好轉，持續至26日白天，為兩波鋒面間的空檔，各地轉為多雲時晴，氣溫大幅回升，白天「暖熱如夏」，26日各地區高溫將升至32度以上。

吳德榮提到，26日晚間另一波鋒面到，各地再轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降；27、28日鋒面徘徊，各地仍有局部陣雨或雷雨的機率，北濕冷、南微涼。

吳德榮說，29日鋒面結構減弱，仍有局部短暫陣雨，其間有短暫空檔，氣溫回升；30日鋒面增強南下，各地有局部陣雨或雷雨，氣溫明顯下降；春季「乍暖還寒」、天氣多變，模式模擬常有大幅度調整，應隨時注意最新資料。（編輯：陳仁華）1110324