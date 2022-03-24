5至11歲童疫苗接種規劃 指揮中心下午說明

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（中央社記者張茗喧台北24日電）各國加緊討論孩童COVID-19疫苗接種規劃，指揮中心今天開會討論是否替5至11歲兒童施打基礎劑及替12至17歲青少年施打追加劑等，指揮中心下午召開記者會說明相關事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情收斂，昨天共新增2例本土個案，其中一例為台北市立聯合醫院和平院區染疫護理師的女兒，這起家庭群聚累計4人染疫。

另一名個案為新北市40多歲女性，近日因陪病需求採檢確診，Ct值為33.7，研判舊案可能性大，感染源仍有待釐清。

在疫苗接種方面，指揮中心今天將召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP），由專家討論是否開放5至11歲兒童施打基礎劑，以及是否開放12至17歲青少年施打追加劑等，候選疫苗將以輝瑞BNT、莫德納（Moderna）等mRNA疫苗為主。

在疫苗預約方面，指揮中心目前持續開放第28期開放預約第3劑疫苗，截至昨天下午5時，已有7.5萬人完成預約，其中包括3163名65歲以上長者。

根據指揮中心規劃，第28期將是1922疫苗預約平台的最後一期預約期數，因國內疫苗量充足，也有多元管道可施打，1922平台將於4月1日起退場。

另外，指揮中心近期監測發現國際Omicron疫情已邁入中後期，許多境外移入病例都是舊案，不太需要醫療照護。

為了加強分流調度、緩解醫療量能，指揮中心昨天宣布，今天起將落地採檢分流條件從20歲至49歲放寬到18歲至59歲，即這年齡區間的輕症患者，落地採檢陽性後都會送到集中檢疫所或加強版防疫旅館，由護理人員就近觀察身體狀況，避免塞爆醫院。

國內最新疫情及疫苗近況，指揮中心發言人莊人祥將於下午2時召開記者會說明相關事宜。（編輯：管中維）1110324