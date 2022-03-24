農地工廠偷排仍獲特登 環團籲設累犯退場機制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風、游家瑄台北24日電）農地違章工廠納管期限至21日止，環保團體今天說，仍有中高污染的工廠偷排卻取得特登資格，呼籲經濟部與環保署、農委會討論違章工廠退場、考慮納入違規累犯退場機制。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文舉例2間曾有惡意排放行為的工廠，仍在去年取得特登工廠資格，一家是皮革廠偷排重金屬廢水，超過12.6倍；另一家是電鍍廠埋暗管偷排長達5年。

綠色公民行動聯盟舉辦「只顧納管，不顧污染！通盤檢討特登管理，根除農地污染」記者會，認為除了未納管應斷水斷電的問題之外，有中高污染工廠假借低污染名義申請納管，以及重大污染工廠取得工廠登記證，凸顯出農地工廠只顧納管，不顧污染的管理機制漏洞。

曾虹文指出，行政院長蘇貞昌日前表示對違章工廠「一是污染、一是工安，絕不能踩紅線」；但她批評，「這樣的工廠都沒辦法退場，什麼樣的工廠才能退場」。

曾虹文認為，經濟部應該檢討現行「情節重大勒令歇業」才能退場的門檻，邀環保署、農委會一同討論農地違章工廠退場機制，並考慮納入累犯機制。

綠色公民行動聯盟研究員陳震遠指出，綠盟過去曾盤點出359家疑似有中高污染製程工廠，以低污染登記納管。在經濟部複查後發現，確實有6間工廠，以低污染登記轉為特登工廠。

陳震遠表示，環保署已掌握中高污染工廠資料，但經濟部仍核發工廠登記證，經濟部應重新清查盤點、加強跨部會資料整合與勾稽，建立完善合作通報機制。

時代力量彰化縣議員吳韋達指出，違章工廠不管是偷排污染、或是發生工安後的消防廢水，都一再污染農地，第一線人力審查不足是最直接的衝擊。

吳韋達說明，彰化最近一個月有3、4000家工廠申請納管，但地方經濟處工業科只有7人，要仔細審查是不可能，「若第一關都無法落實，後續改善計畫能否有專業審查也令人憂心」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨立法委員洪申翰表示，從農地違章工廠看出中央政策、地方執行有嚴重斷裂；惡意的污染排放，沒辦法有相對嚴格的作法，真正面對的作法來處理，會讓其他工廠覺得「不是玩真的」。

洪申翰也認為要有實質的退場機制，如惡意的繞管排放，已經是非常極端的作法，但現在的機制還是有機會取得特登工廠的資格，「拿不出好的作法，會讓人懷疑處理違章工廠的決心」；他也認同針對加入累犯機制，不是一改再改，一修再修，讓違法業者用鑽漏洞的方式，變成制度破壞者。（編輯：管中維）1110324