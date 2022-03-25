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外籍教師獲聘超過6個月 家屬可申請一起入境

2022/3/25 09:23
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（中央社記者陳至中台北25日電）教育部發函各校說明，聘期超過6個月、獲核發不加註停留期限簽證的外籍教研人員，家屬如果需一起入境台灣，可依外交部規定，同時遞件申請依親簽證。

中央流行疫情指揮中心7日起放寬非本國籍商務人士訪台措施，教育部16日發函各校指出，大專延攬外籍教師、研究人員及博士後研究員訪台，適用非本國籍商務人士訪台措施，直接到駐外館處申請，不用再透過學校層層上報。

教育部23日再發函各校說明，外籍配偶及未成年子女可於外籍教研人員取得有效居留證後，依指揮中心民國110年12月3日放寬措施，自行辦理訪台依親。

外籍教師聘僱許可期間超過6個月、獲核發不加註停留期限的居留特別入境許可（簽證），申請人的外籍配偶及未成年子女，可同時遞件申請依親簽證，一起入境台灣，不用再尋求教育部專案辦理。

此外，7日起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫天數已由14天縮短為10天，教研人員檢疫期滿後還要自主健康管理7天，自主健康管理期間不應進校園。（編輯：李明宗）1110325

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