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向工會成員求償遭法院判駁回 長榮航空將上訴

2022/3/25 19:01（3/25 19:18 更新）
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桃園市空服員職業工會於108年間發動長榮航空罷工，長榮航空向工會成員求償新台幣3400萬元。台北地方法院25日判決長榮航空敗訴。長榮航空說將提上訴。（中央社檔案照片）
桃園市空服員職業工會於108年間發動長榮航空罷工，長榮航空向工會成員求償新台幣3400萬元。台北地方法院25日判決長榮航空敗訴。長榮航空說將提上訴。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北25日電）桃園市空服員職業工會於108年間發動長榮航空罷工，長榮航空向工會成員求償新台幣3400萬元。台北地方法院今天判決長榮航空敗訴。長榮航空說將提上訴，捍衛投資人及員工權益。

長榮航空針對判決結果提出說明，民國108年6月21日向台北地方法院遞狀，控告桃園市空服員職業工會違反「勞資爭議處理法」，以設置勞工董事及維持日支費的間距條款當作罷工訴求之一，進而發動突襲式罷工，造成公司營業損失逾40億元，同時嚴重侵害旅客權益、毀損公司商譽。

長榮航空對台北地方法院一審判決長榮航空敗訴，深表遺憾，將於收到判決書與律師研究後，依法提出上訴。

長榮航空表示，充分尊重工會活動，在罷工前協商過程中，公司已同意工會優化員工待遇等訴求，並陸續實施。然而，工會最後甚至提出「設置勞工董事」此一違反公司治理原則的訴求，當作罷工投票標的，反映出其「以罷工為目標」的意圖，最終造成旅客蒙受損失與飛安疑慮，耗費大量社會成本，實非社會大眾、公司及大部分員工所樂見。

長榮航空說，公司以永續經營為考量，與工會蓄意罷工的邏輯不同，桃園市空服員職業工會2019年中對長榮航空發起的罷工活動，在當年航空景氣一片大好的環境下，造成長榮航空營運上莫大的衝擊，營業損失逾40億，直接影響全體員工的年終及福利。

長榮航空提到，罷工半年過後的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，航空業與旅遊業大蕭條，長榮航空也無法倖免；公司對於類似此種無法掌控的因素，都得納入整體經營策略評估，確保公司正常營運。

長榮航空表示，肯定絕大部分員工的努力，與公司一同度過各種難關，將會繼續透過司法程序，捍衛27萬名股東以及上萬名員工的權益。（編輯：陳政偉）1110325

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