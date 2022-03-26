長庚舉辦器捐者及大體老師追思 感謝大愛成全他人

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（中央社記者葉臻桃園26日電）長庚大學與醫院今天舉辦器官捐贈與大體老師追思大會，向器官捐贈者與大體老師的家屬表達感謝。9歲的周明杰器捐後造福3個家庭，他的父母期許受贈者能多陪家人、勇敢說出愛與感謝。

長庚大學與長庚醫院今天舉辦「長庚器官捐贈與大體老師追思大會」，其中一名器官捐贈者是年僅9歲的周明杰，他在4歲時生了重病，變成全身癱瘓的孩子，9歲時病情惡化、離世。他的父母今天也到場與會，接受媒體訪問時，周媽媽回想起愛兒，一度哽咽落淚。

周媽媽說，明杰雖然只能臥床，時常要承受拉筋、針灸的痛苦，但每天還是很樂觀、燦爛的笑著，直到某天突然惡化、被送醫急救，雖然恢復生命跡象，但醫生說，明杰再也不會和從前一樣，「連表情都不會有，已經瀕臨離開」，她因此和先生決定替愛子器捐。

周媽媽說，因為深感家有病童的辛苦，因此決定透過器捐，幫助有需要的病患和他們的家庭。明杰捐出的肝、腎等器官共幫助了3個家庭，「希望這些受贈者能多陪家人，勇敢說出愛與感謝」。

接受腎臟移植的翁小姐，在大會中代表受贈者向器官捐贈者家屬表達感謝。她說，因為末期腎臟病，她的兩顆腎臟完全萎縮，經過1年多的等待，終於在2019年6月接受器官移植手術、重獲新生，感謝捐贈者家屬無私不求回報的愛，讓一個生命的盡頭成為了另一個生命的起頭。

長庚大學醫學系三年級學生吳文玉，在會中代表獻花給大體老師孫良水的家屬。吳文玉說，感謝大體老師陪伴學習、成長，期許未來能夠不辜負老師的期待，成為一名良醫，把愛散播出去。

長庚大學指出，去年共有39名器官捐贈者及15名大體老師，捐贈者來自各行各業及不同年齡層；往年清明節前夕都會舉辦追思大會，前兩年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響改線上舉行，今年考量疫苗覆蓋率提升、恢復實體舉辦。

會中也播放投影片簡介器官捐贈者及大體老師生平，9歲的洪小妹妹離世後，捐出的器官幫助了5個家庭；31歲的女兵莊小姐甫新婚就發現罹癌，離世後捐贈眼角膜，幫助他人重見光明；這些捐贈者不乏18、19歲的青春年華，也有等待器官移植的病患辭世後，家屬替他器捐、成全他人。

林口長庚紀念醫院院長程文俊致詞時說，長庚醫院迄今已協助近2000名病患完成器官捐贈，去年共完成近300例大愛移植個案，協助等待移植的病人延續生命。

長庚大學校長湯明哲致詞時說，感謝器官捐贈者的大愛，讓徘徊於生死關頭的患者獲得重生機會，以及大體老師們以身為教，促進醫學及醫術教育的推展與提升。（編輯：張銘坤）1110326