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是否施打第4劑疫苗 陳時中：觀察他國情況再決定

2022/3/27 15:48
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（中央社記者許秩維、陳婕翎台北27日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，第4劑COVID-19疫苗施打不會那麼快，將觀察其他國家施打的情況和效果後，再做專業判定。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，公布國內新增203例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例（83例本土個案、120例境外移入）；國內COVID-19疫苗昨天施打3萬1495人次，第1劑涵蓋率為83.37%、第2劑78.2%、基礎加強劑0.81%、追加劑49.21%。

近期國內本土確診案例增加，其中樹林科技廠群聚和大潭電廠群聚都和移工有關。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥提到，目前全國移工第1劑COVID-19疫苗涵蓋率為96.9%，第2劑為90.4%，第3劑為36.7%，由於第2劑疫苗接種較晚，因此移工接種第2劑疫苗滿12週後，會請勞動部加強第3劑接種。

全球Omicron亞型變異株BA.2確診案例有增加趨勢，外界也關心第3劑接種滿3個月後，是否會讓全民打第4劑疫苗？

陳時中表示，第4劑疫苗時間不會那麼快，仍有足夠時間觀察其他國家施打的情況和效果，再做專業判定。

為鼓勵18歲以上民眾接種第1、2劑COVID-19疫苗，地方政府提供新台幣200元（含）以下衛教品的獎勵，將於3月31日截止，1922疫苗預約平台也將於4月1日起退場。

莊人祥指出，指揮中心每週都會請各縣市衛生局針對第1、2劑和追加劑，更新哪些醫療院所仍有提供服務，而疫苗接種地圖也會每週更新，民眾可上網查詢，並就近接種疫苗。（編輯：陳仁華）1110327

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