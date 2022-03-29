旅宿業管理7縣市特優 這4縣只拿丙等要求改善

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（中央社台北29日綜合報導）觀光局今天公布地方政府執行旅宿業管理成效，其中台北市等7縣市規劃獨特的管理模式獲得特優；不過新竹縣、苗栗縣、南投縣及雲林縣等4縣市只拿到丙等，會要求提出改善措施。

南投縣政府觀光處告訴中央社記者，縣內民宿業多，部分經營者年紀較大，營運報表填報率較低，影響評分；違規旅宿業稽查比例較低，主要是疫情期間，旅宿業客源大減，加上保護縣府稽查員工健康，一段時間停止稽查，持續努力改進；雲林縣政府說，將落實違規稽查，輔導合法旅宿業者。

苗栗縣政府文化觀光局表示，評鑑考核在系統操作面上失分頗多，主要是旅宿網管理系統改版，同仁登錄上傳數據有多筆資料未於期限內填報完成；另縣內民宿不乏分布於偏遠山區，以致查核頻率待提升，未來將增加旅館業及民宿查核比例，加強非法旅宿管理及輔導合法化；新竹縣政府說，管理人力有限，加上旅宿資料系統化不足，評鑑結果不佳，縣府虛心接受，已與相關協會合作，系統化管理旅宿資料，加強稽查。

交通部觀光局針對「消費者住宿安全及保障、非法旅宿管理面、合法旅宿管理面」等3大面向，日前邀請各界專家學者組成旅宿業管理輔導績效考核小組，了解各地方政府管理情形與困難突破，透過專家學者專業意見，提供各地方政府旅宿業管理層面精進建議，觀光局發出新聞稿公布各縣市管理成效。

觀光局說，經過評比台北市、桃園市、新竹市、台中市、台南市、台東縣和連江縣等7縣市榮獲特優等級。

觀光局說，在其他旅宿業管理及輔導作為方面，除協同各地方政府共同推動各項防疫及紓困措施，各地方政府為有效管理或輔導轄內旅宿業者，有獨特管理模式，像是台北市政府成立諮詢平台輔導非法旅宿合法化；桃園市政府透過修法及變更都市計畫來輔導原住民部落民宿合法化；新竹市及台南市著重於非法旅宿查處。

另外，台中市政府利用假日加強聯合稽查及推廣「低碳旅館認證」；台東縣政府辦理「非法旅宿輔導座談會」；連江縣則重點輔導非法旅宿合法化作業等，有效提升國內旅宿業服務品質及強化管理成效。

觀光局長張錫聰說，每年持續辦理考核業務，並視當年度旅宿市場與環境，因時制宜滾動式精進修正評比制度，並透過考核小組檢視各地方政府旅宿業管理情形，督促各縣市政府落實旅宿業輔導，並加強各項旅宿管理措施，以保障消費者住宿安全與權益。

地方政府做得好，不僅對合法旅宿業的權益有所保障，也能確保消費者住的安心，而感受到地方政府的努力，形成良性循環。

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觀光局表示，今年評比績優縣市（甲等以上）有15縣市，較去年增加了5縣市，不過仍有7個縣市評比績效不佳，包含乙等的彰化縣、花蓮縣和澎湖縣；丙等的新竹縣、苗栗縣、南投縣和雲林縣。

觀光局說，績效不佳的縣市，有些是佔地幅員廣大，人力不足等，已經要求未達甲等縣市限期提出改善措施，持續輔導及督促其改善，並藉由經費補助、現場督導、法規研習、適切修法、定期公布各地方政府旅宿管理績效等措施，協助其克服旅宿業管理上困境。（編輯：方沛清）1110329