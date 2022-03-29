剪碎食物反釀吸入性肺炎 台大醫院傳授照護妙招

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（中央社記者江慧珺台北29日電）女兒孝順替中風的母親準備排骨補充營養，還特地細心剪碎，未料卻造成母親反覆吸入性肺炎住院。台大醫院提醒，咀嚼吞嚥困難的病人進食有適合的質地與濃稠度，製備食物有訣竅。

台大醫院今天舉辦「吞嚥困難？容易嗆到、吞不乾淨、吞不下去，台大醫院教您輕鬆學會製備IDDSI好嚼好吞食物」記者會，說明院內復健科與營養師團隊出書，依照國際吞嚥困難飲食標準（IDDSI），量身設計飲食指南，兼顧營養美味與健康。

台大醫院表示，依照IDDSI分級，0到4級為飲品，分別為稀薄（0級）如茶水與鮮奶等、極微稠（1級）與低度稠（2級）如優酪乳、中度稠（3級）即流質濃湯或粥、高度稠（4級）為糊狀果泥、肉泥等；5至7級為固體食物，細碎及濕軟（5級）如濕潤肉餡、軟質及一口量（6級）如軟嫩炒蛋，日常食物（7級）也可製備成容易咀嚼吞嚥，如滷豆腐等。

台大醫院副院長王亭貴說明，因腦傷、中風、巴金森氏症、頭頸癌等疾病，或者長者因老化舌頭口腔肌肉無力，都可能出現咀嚼吞嚥困難，透過疾病治療或肌肉訓練雖可改善，但並不容易，若是透過吃飯姿勢改變或食物質地改變，咀嚼吞嚥困難一樣可享受美食。

台大醫院復健部主治醫師蕭名彥指出，吞嚥困難症狀包含容易嗆咳或喉嚨有痰、感覺吞不乾淨、吞不下去、口水太多、吞嚥費力甚至疼痛、進食時間長、體重減輕、不明疲倦發燒等，及早診斷介入治療，可增加成效。

台大醫院營養師鄭千惠指出，替咀嚼吞嚥困難者備餐常有迷思，以為食物剁碎、打成泥即可，或使用增稠劑增稠就安全。事實上，太稀的食物容易嗆咳，太稠的食物可能殘留口腔不好吞嚥。

鄭千惠舉例，1名78歲中風婦人因病吞嚥咀嚼困難，又勉強使用不合的假牙，進食常常咳嗽，吃頓飯要花1小時，3個月體重掉了3公斤。

老婦人的女兒憂心母親營養不良，特地買了母親愛吃的排骨，還特地用剪刀剪碎；未料老婦人卻反覆因吸入性肺炎住院。

鄭千惠說，因食物剪碎後太離散，不僅在口內不易形成食團嚥下，也容易殘留小顆粒殘留口腔，導致吸入性肺炎風險增加；經醫療團隊評估，老婦人適合濕潤細軟、中度稠度的食物。

台大醫院營養室主任陳珮蓉也舉例，對常人而言喝水很容易，但對吞嚥困難者，過多液體容易嗆到導致肺炎，根據IDDSI標準將食物從液態到固態分為0到7級，能夠吃較固態的食物就不應該吃偏液態的食物。

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此外，不少咀嚼吞嚥困難仰賴液態營養補充品，蕭名彥提到，液態食物吞嚥時容易嗆殼，且內含的營養成分不見得最適合，更重要的是，若仰賴液態食物長期不使用咀嚼吞嚥的肌肉，會導致咀嚼吞嚥功能更加退化。

王亭貴與台大醫院語言治療師張綺芬都提到，若是長者沒有明顯疾病，因老化肌肉無力導致咀嚼吞嚥困難或喝水容易嗆咳，可嘗試大聲說話、大聲唱歌、盡量吃用力吞，訓練肌肉力量；但若沒有因訓練變好，或因疾病導致吞嚥咀嚼困難，務必要就醫評估。（編輯：陳清芳）1110329

台大醫院29日指出，依照IDDSI分級，0到4級為飲品，分別為稀薄（0級）如茶水與鮮奶等、極微稠（1級）與低度稠（2級）如優酪乳、中度稠（3級）即流質濃湯或粥、高度稠（4級）為糊狀果泥、肉泥等。（台大醫院提供）中央社記者江慧珺傳真 111年3月29日

台大醫院29日指出，依照IDDSI分級，3、4級為流質與糊狀食物，5至7級為固體食物，細碎及濕軟（5級）如濕潤肉餡、軟質及一口量（6級）如軟嫩炒蛋，日常食物（7級）也可製備成容易咀嚼吞嚥，如滷豆腐等。（台大醫院提供）中央社記者江慧珺傳真 111年3月29日