民間團體盼設新藥基金 助癌友熬過健保空窗期

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（中央社記者張茗喧台北29日電）救命的癌症新藥價格高昂，並非人人負擔得起，但一款新藥往往得耗時2年才能納入健保給付。多個癌症病友團體期盼設立癌症藥品基金，提供癌友熬過健保空窗期，減輕自費負擔。

根據最新癌症登記報告，全台一年有超過12萬人確診為癌症，平均4分20秒就有1人罹癌。全民健保開辦以來，癌症病友5年存活率從開辦前的40.7%增加到59.7%，據統計，109年健保花費在癌症藥品費用多達新台幣490億元。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟今天在記者會中表示，近年雖有許多癌症新藥新科技問世，但因藥價高昂，要納入健保給付相對困難，一款新藥從申請健保到實際給付平均耗時730天，實際納入給付後，給付範圍也嚴格限縮，多達7成患者「看得到、用不到」。

今年40多歲的機車行老闆阿煌，2年多前因頻繁跌倒就醫，竟在腦中發現8顆腫瘤，診斷為肺腺癌第4期合併腦轉移，但根據健保規定，只有少於3顆腦瘤才能給付加馬刀手術，阿煌只好用盡化療、免疫治療、標靶治療等各種療法，每個月藥費高達15萬元，2年下來幾乎花光所有積蓄。

27歲的癌友Jenny多年前因胃痛就醫，超音波檢查竟發現肝臟裡有16公分大的腫瘤，確診為膽管癌3期，已無法手術，她從健保給付的化療開始治療，後來腫瘤開始失控，她只好嘗試各種自費療法，至今腫瘤雖獲控制，也已花費近百萬元。

台灣癌症基金會、中華民國乳癌病友協會、台灣年輕病友協會近日向衛生福利部遞交政策建言書，期盼設立獨立於健保體制外的「台灣癌症新藥多元支持基金」，作為癌症新藥納入健保前的過渡支持措施。

蔡麗娟表示，根據過去統計，約有67%病友每月可負擔金額約2萬元，期盼比照英國成立癌症藥品基金，針對具有前瞻性但臨床療效仍不確定的新藥，向癌症病友提供2年補助，由政府、病友、藥廠、慈善團體等共同負擔，讓癌友及早使用新藥，也能搜集更多真實世界數據，促進新藥儘早納入健保。

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不過，同樣提倡成立癌症藥品基金的財團法人癌症希望基金會，在病友部分負擔上有不同看法，他們認為新藥既然因「成本效益有待驗證」，不應要求病友負擔藥費，而是該由研發新藥的藥廠以及具有判斷新藥臨床價值的政府分擔風險。

癌症希望基金會表示，若要求癌友負擔20%至30%癌藥藥費，每年負擔也多達20萬至30萬元，恐開啟醫療階級大門，呼籲衛福部以癌友權益為出發點審慎斟酌。（編輯：陳清芳）1110329