左營海軍1官兵確診 同袍匡列檢驗為陰性

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）在左營海軍基地服役的1名官兵，自基隆住處收假回營後確診COVID-19，被列為基隆個案。高市衛生局表示，軍中同袍均已匡列檢驗為陰性。軍方則指已完成兵力調整，不影響戰備任務。

高市衛生局今天發布訊息表示，基隆市案23277服役地點在高雄市左營區，根據疫調顯示，23277於28日深夜收假回營報到後，29日出現喉嚨痛、鼻塞、四肢無力症狀而就醫檢驗確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

衛生局表示，23277交通工具為機車，接觸的軍中同袍均已匡列檢驗結果為陰性，目前社區無不特定接觸疫情風險。另衛生局也公布足跡，23277於28日搭乘高鐵0165車次，座位為第4車廂10A，於晚上11時5分抵達高雄。

海軍艦隊指揮部發布新聞稿指出，確診個案於28日收假後，29日因身體不適自行就醫，經國軍高雄總醫院左營分院實施核酸檢測（PCR）結果為陽性，即依地方衛生單位指導實施住院隔離。

海軍艦隊指揮部表示，已完成兵力調整，不影響戰備任務。另也依國防部、中央流行疫情指揮中心及地方政府防疫指導，立即啟動相關防疫機制，完成疫調、分流、區隔管理及全面消毒作業，同時對密切接觸者實施隔離檢疫及PCR檢測，落實各項防疫作為，維護部隊戰力。（編輯：謝雅竹）1110330