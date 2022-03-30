台東初鹿牧場2員工確診延長休園 2國小全校停課

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台東疫情擴大，初鹿牧場2員工確診休園消毒，後續將依篩檢結果，確認安全無虞後再啟動開園營運的時間。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年3月30日

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東疫情擴大，初鹿牧場2員工確診，牧場加強清消並決定延長休園；另永安國小因學生確診停課至4月8日，桃源國小則是有員工被匡列居家隔離，預防性停課至31日。

台東縣長饒慶鈴下午召開台東COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情線上記者會。饒慶鈴表示，台東今天原新增2起確診個案，均為卑南地區群聚居家隔離者，但記者會前增加1例永安國小學生確診，但尚未列入中央確診案號。目前台東居家隔離187人、自主健康管理10人。

饒慶鈴說，今日確診包括案23264（40多歲女性），為初鹿牧場員工，11日曾發燒，目前無症狀，生活規律多往返住家與工作地，12日曾搭火車北上回娘家，期間小孩曾發燒就醫。初步疫調判斷，目前台東這波12例確診中，案23264發病日最早，且娘家與新北中和社區群聚有地緣關係。

今日另一案23265（80多歲男性），為昨天公布的案23083密切接觸者，曾一起參加外縣市進香團活動。

饒慶鈴表示，目前卑南家庭群聚案，昨日確診者案23083的工作地區生薑園及參加外縣市進香團，共匡列密切接觸者39人，PCR檢驗1人確診（案23265）、23人陰性（15人待報告）；另外，案23125職場初鹿牧場密切匡列3人，PCR檢驗為1陽（案23264）、2陰性，初鹿牧場已從29日自主休園連續3天加強清消。

今日確診案23264為鹿野鄉永安國小家長，她小孩也確診，永安國小依規定從今天下午起全校停課10天至4月8日，縣政府明日起將在鹿野鄉公所開設快篩站，為永安國小專屬，民眾可前往篩檢的時間為早上。

另外，因案23082、23125確診母女被匡列居家隔離的家人，為延平鄉桃源國小幼兒園員工，因此今天下午至明天整天桃源國小也預防性停課，全面清消採線上教學。

饒慶鈴也針對關山確診案23029相關匡列做說明，匡列居家隔離並PCR採檢共88人，全數陰性。

超能生化科技股份有限公司台東分公司初鹿牧場發布新聞稿表示，截至今天止，共有2名園區員工通報確診，初鹿牧場為維護消費者安全及照顧員工健康，31日後仍將暫先休園，並即刻對全場員工及工作人員進行全面性PCR篩檢。後續將依篩檢結果，確認安全無虞後再啟動開園營運時間。（編輯：謝雅竹）1110330