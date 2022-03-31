2000家未納管工廠可斷水斷電 環團肯定

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（中央社記者張雄風台北31日電）經濟部今天公布，有2000家低污染違章工廠未申請納管，未來可勒令停工或斷水斷電。地球公民基金會表示肯定，建議完整公布未納管工廠名單，並優先稽查新增建及中高污染工廠。

低污染未登記工廠申請納管期限在3月21日截止，經濟部今天表示，初估有2000家未申請，詳細數字還需地方政府進一步盤點，預計4月底前出爐，屆時將由地方政府依工輔法查處，可勒令停工或斷水斷電。

地球公民基金會今天發布聲明稿，肯定經濟部公開承諾，擬定稽查配套措施SOP，要求縣市政府增加稽查人力；另外提出2點建議，首先，應公布完整未納管工廠名單，第二，將新增建和中高污染工廠放入優先稽查名單。

地球公民基金會說明，經濟部應該公布既有未納管違章工廠完整清冊（包括名稱、地址、產業別、位置圖），並且告知銀行不可予以融貸；經濟部雖於1月公開去除可識別資訊的未納管工廠清冊，但此份資料一直尚未補齊。

2019年各縣市以7500萬前瞻預算進行地毯式清查，如今剩下的是3次放寬都沒有意願合法化的工廠，經濟部應公開完整廠名、地址、產業別、位置圖，並知會所有銀行，告知其可能負擔因該工廠被斷水電而無法還款的風險，更不應貸款給廠商作違法使用。

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此外，經濟部應確保各地方政府將新增建和中高污染工廠放入優先稽查名單。聲明稿指出，有些新增建違法廠商甚至趁亂申請納管，以躲避立即斷水斷電。經濟部應確保地方政府稽查未納管工廠之餘，仍保留一定的優先稽查量能給新增建及中高污染工廠。

地球公民基金會呼籲行政院與經濟部，謹記2019年修法時「不新增、不污染、不危害公安」的三不原則，務實處理新增、中高污染及低污染未納管工廠；切忌只著重納管輔導，卻不落實對未納管工廠的管制。（編輯：管中維）1110331