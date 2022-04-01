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成大公布國際識別形象 鳳凰花與NCKU多元排列

2022/4/1 14:29（4/1 15:11 更新）
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成功大學1日在台北舉辦國際記者會，公布「國際識別形象系統」，採鳳凰花校徽與粗體NCKU字母的多元排列組合，並保留紅、灰傳統配色。中央社記者陳至中攝 111年4月1日
成功大學1日在台北舉辦國際記者會，公布「國際識別形象系統」，採鳳凰花校徽與粗體NCKU字母的多元排列組合，並保留紅、灰傳統配色。中央社記者陳至中攝 111年4月1日
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（中央社記者陳至中台北1日電）成功大學今天在台北舉辦國際記者會，公布「國際識別形象系統」，採鳳凰花校徽與粗體NCKU字母的多元排列組合，並保留紅、灰的傳統配色，方便數位傳播。

今天記者會上，由成大建築系教授吳秉聲說明新的識別系統，保留許多經典元素，包括鳳凰花與刻有「成大」2字師鐸組成的校徽，以及紅、灰配色，並將成大校名4個英文字母NCKU的字體加粗加厚，形成一個由字體衍生、像是有多個孔榫可以拼插的立體化圖像。

吳秉聲解釋，成功大學的中文「成功」好記好懂，但英文Cheng Kung就沒有特別的意義。過去調查發現，超過50%的國際受訪者，並不認識或從未聽過成大，因此需要透過品牌設計，更有策略地讓國際社會認識成大。

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吳秉聲表示，他們參考麻省理工學院（MIT）、芬蘭阿爾托大學（Aalto University）等校的作法。新設計出的識別形象系統，NCKU字母圖像和鳳凰花校徽，可有多元的排列組合方式，在承載著過去的同時，也對未來保持正向樂觀，進而繼續「成功」下去。

成大國際校務諮議委員會主席陳良基表示，成大在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情中，仍舊展現實力和韌性，師生持續貢獻學界、滿足社會的期待和需求。他認為今天公布國際識別形象系統，是歷史性的一刻，未來成大會在校長蘇慧貞的帶領下，繼續釋放潛能，一同面對未來全球的改變。（編輯：陳政偉）1110401

成功大學1日在台北舉辦記者會，公布「國際識別形象系統」，校長蘇慧貞出席，說明成大邁向百年的願景與目標。（成大提供）中央社記者陳至中傳真 111年4月1日
成功大學1日在台北舉辦記者會，公布「國際識別形象系統」，校長蘇慧貞出席，說明成大邁向百年的願景與目標。（成大提供）中央社記者陳至中傳真 111年4月1日
成功大學1日在台北舉辦國際記者會，公布「國際識別形象系統」，新的識別系統，保留許多經典元素，包括鳳凰花與刻有「成大」2字師鐸組成的校徽，以及紅、灰配色等，校長蘇慧貞（中）、國際校務諮議委員會主席陳良基（右3）等人開心合影。中央社記者陳至中攝 111年4月1日
成功大學1日在台北舉辦國際記者會，公布「國際識別形象系統」，新的識別系統，保留許多經典元素，包括鳳凰花與刻有「成大」2字師鐸組成的校徽，以及紅、灰配色等，校長蘇慧貞（中）、國際校務諮議委員會主席陳良基（右3）等人開心合影。中央社記者陳至中攝 111年4月1日
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