更多編輯台推薦新聞：
新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難
國際

新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看
運動

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美媒：拜登召東協峰會碰軟釘 印太戰略警訊
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情31/300

台東縣府：海軍確診者傳染期不在縣內 民眾可放心

2022/4/2 12:05（4/2 12:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣2日電）海軍軍艦1名下士疫情確診者設籍台東，台東至今天累計18例；不過，台東縣政府表示，軍艦確診者傳染期都不在台東生活，請民眾放心。

台東縣政府中午發布新聞稿表示，台東縣今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）1確診案例，為服役於高雄海軍的下士（男性，30歲，CT值13.3），現在收治於高雄，由於設籍台東列為台東案。

台東縣衛生局表示，這名新增確診案例3月20日在高雄軍艦上服役，當時與案23277為軍艦上同寢室室友，因案23277於3月29日確診後，即在高雄匡列居隔，一採為陰，但昨晚出現症狀，再次採檢後為陽性確診，可傳染期都在高雄軍艦上，目前收治於高雄。

另外，台東昨日各快篩站篩檢狀況，關山快篩站72人、鹿野快篩站則有335人，結果全部皆為陰性，鹿野快篩站開設至今日上午11時30分。不過，衛生局提醒民眾不能因此鬆懈，面對病毒不能僥倖，必須持續做好個人防疫工作。（編輯：孫承武）1110402

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀